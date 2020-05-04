Олимпийская чемпионка Елена Швайбович: Пора вернуться в Премьер-лигу

Женская баскетбольная команда "Ростов-Дон-ЮФУ" в минувшем сезоне третий раз подряд стала сильнейшей в Суперлиге и даже делегировала игрока в национальную сборную. Однако в двух предыдущих случаях ростовчанки не воспользовались своим правом на повышение в классе, не переходили в Премьер-лигу. Почему? Об этом и многом другом "РГ" поговорила с генеральным директором клуба, одним из его основателей олимпийской чемпионкой Барселоны-1992 Еленой Швайбович.

Елена Петровна, ну а какой смысл неоднократно побеждать в своем дивизионе и не подниматься на ступень выше?

Елена Швайбович: Сложный вопрос. Здесь много различных факторов. Мы ведь уже пробовали свои силы в элите, в сезоне 2012/13. Даже пригласили двух сербок, тренировал команду известный латвийский специалист Айнарс Звиргздиньш. Одержали одну победу, заняли последнее место.

Но дело даже не в результате. Тем сезоном я осталась недовольна по другой причине. Мы были морально не готовы к столь неплотному календарю. 18 игр за чемпионат - неприлично мало. Наши болельщики смогли увидеть только девять домашних матчей. Куда это годится? В гостях нередко играли при пустых залах. Была надолго отбита охота туда вернуться. А в Суперлиге у нас 44 игры в "регулярке", в том числе 22 домашние, плюс еще полноценный плей-офф, который на этот раз не состоялся по всем известным обстоятельствам. К тому же мы параллельно выступаем в Европейской женской баскетбольной лиге - EWBL. Очень интересный турнир с участием 16 сильных команд из девяти стран. Изначально эта Лига создавалась как чисто Восточноевропейская - EEWBL, затем развивалась и вышла за рамки своего первоначального названия - здесь и Казахстан, и наша Сибирь, и Нидерланды. В прошлом сезоне играли представители Швеции, Турции и даже Ливана, мы с успехом провели в Ростове-на-Дону "Финал четырех", завоевали бронзовые награды. Жаль, что этот фактически еврокубок пока остается вне зоны внимания центральных СМИ.

И все-таки, законы спорта диктуют необходимость развиваться, играть против куда более сильных соперников…

Елена Швайбович: В Премьер-лигу нужно заходить совсем с другим бюджетом, точечно, по амплуа, усиливать состав, оформлять соответствующие статусу приглашенных баскетболисток контракты. Мне и как руководителю клуба, и как бывшему игроку совершенно не интересны просто борьба за выживание в главном дивизионе, или безыдейное пребывание в середине таблицы. Мне нужны медали! Для этого требуется быть подготовленным, во всеоружии. Увы, много лет подряд на пьедестале в Премьер-лиге - команды, где львиная доля игрового времени приходится на легионеров, россиянки в массе своей протирают скамейку. Или появляются на площадке, когда там уже все ясно - "плюс 20", или "минус "15". Такой подход не для нас, мы всегда делали основную ставку на молодых перспективных российских, доморощенных баскетболисток. Кадровую концепцию менять совершенно не хочется. Пожалуй, я все-таки соглашусь - в чисто спортивном плане нам пора вернуться в Премьер-лигу. Тем более что еще в октябре прошлого года губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев на заседании правительства региона сказал: "Нужно развернуться в сторону баскетбола. Это наш вид спорта. Он должен стать более популярным и заметным. Баскетбол Дона должен быть представлен на соревнованиях самого высокого уровня". На сегодняшний день создана структура подготовки игроков в профессиональную команду "Ростов-Дон-ЮФУ": спортивные школы города и области, спортивный интернат-29, училище олимпийского резерва. Создана мужская команда "БАРС-РГЭУ", выступающая во втором дивизионе Суперлиги. Намечено строительство баскетбольных залов, соответствующих правилам и стандартам Международной федерации баскетбола. Правда, пока нам неизвестно многое: официальные итоги чемпионата женской Суперлиги 1, контуры и регламент будущего сезона. Да и вообще, в связи с эпидемией коронавируса загадывать далеко вперед трудно. По крайне мере, для начала дождемся заседания исполкома Российской федерации баскетбола.

Если не брать в расчет потенциальное усиление, на каком сейчас объективно уровне "Ростов-Дон-ЮФУ"?

Елена Швайбович: Как правило, перед началом сезона мы проводим в Москве серию контрольных встреч. Это клубы Премьер-лиги: столичное "Динамо", подмосковные "Спартак" и "Спарта энд К". Мы на равных боремся с ними в этих матчах. Очень важно, что нашу Анну Зайцеву пригласили в сборную России, и она выступила за главную команду страны в квалификации к чемпионату Европы. Когда еще такое было, и было ли вообще, чтобы в женскую сборную позвали игрока из второго дивизиона нашего чемпионата?

Кажется, в середине 1990-х главный тренер Игорь Грудин кого-то привлекал, но не уверен, сыграла ли та девушка в официальных матчах...

Елена Швайбович: Вот видите! Приглашение Зайцевой в сборную - знаковый момент. И она своей игрой это заслужила! Собственно, в этом и состоит основная миссия БК "Ростов-Дон-ЮФУ" - воспитывать молодых российских баскетболисток, доводить их до более высокого уровня мастерства, делегировать в различные сборные. Кандидаты в сборные команды России от нашего клуба - Юлия Грабовская, Екатерина Воронина, Виктория Яковлева.

Представьте вкратце главного тренера Дмитрия Федосеева.

Елена Швайбович: Дмитрия Владимировича я пригласила в БК "Ростов-Дон-ЮФУ" перед началом сезона 2017/18, в котором мы в итоге впервые в своей истории сделали "золотой" дубль - выиграли и регулярный чемпионат, и плей-офф. Так что выбор наставника оказался правильным. До появления на Дону Федосеев работал с молодежным составом столичного "Динамо", он прибыл в нашу команду с пулом талантливых игроков. Дмитрий - разносторонний, многогранный человек. У него два высших образования - физкультурное и техническое. Баскетбол пересилил другие интересы жизни. Очень важно, что Федосеев хорошо знает не только наш вид спорта, но и женскую психологию. Девчонки его обожают. Микроклимат, общая атмосфера в команде отличные, я довольна нашим сотрудничеством, команда показывает результат и, соответственно, увеличилось количество болельщиков.

Высказывание губернатора про баскетбол приятно удивило. Ведь на Дону отличный футбол и женский гандбол, самого высокого уровня. Наверное, в плане борьбы за болельщика вам трудно конкурировать с ручным мячом?

Елена Швайбович: Ну какие мы с гандболом конкуренты? В наших краях места под солнцем всем хватает, в буквальном и переносном смысле. Мы добрососедствуем. У одного из лидеров европейского ручного мяча команды "Ростов-Дон" свои фанаты, у нас - свои. Есть всеядные болельщики, которые приходят и на баскетбол, и на гандбол. БК "Ростов-Дон-ЮФУ" гордится своим фан-клубом "Баскетбольная семья". Причем это не просто чисто городское сообщество. Официальные представители фан-клуба есть в Азове, Новочеркассе, Шахтах, Кагальницком, Родионо-Несветаевском районах Ростовской области, в Волгограде и даже в Москве. Что касается приятного соседства, мы с девчонками, когда позволяют календарь игр и расписание тренировочного процесса, сами бываем на гандболе. Да и вы прекрасно знаете, что наша семья дружит с олимпийским чемпионом Игорем Лавровым. Я и когда играла за московское "Динамо", то ходила в столице на матчи ЦСКА и мужской сборной России по ручному мячу. Лавров, кстати - крестный моего старшего сына.

Вас лично какие еще виды спорта интересуют?

Елена Швайбович: Стараюсь следить за успехами Александра Овечкина в НХЛ. Пользуясь случаем, еще раз поздравляю его маму, двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Татьяну Николаевну Овечкину с недавним юбилеем. Это ведь именно она в 1994-м, когда была одновременно и главным тренером, и руководителем столичного "Динамо", уговорила меня отправиться не в Германию, а к "бело-голубым". В моей спортивной коллекции появились три "золота" чемпионата России, в 2000-м мне устроили шикарные проводы из большого спорта, выделили квартиру в Митино, я стала москвичкой. Будущему великому хоккеисту Овечкину, тогда просто Сашке, когда я приехала в "Динамо", было девять лет. Он рос вместе с нашей командой, постоянно носился как угорелый, всегда весь в движении. Про таких парней обычно говорят: "моторчик в одном месте". Меня больше всего впечатлили его глаза: они живые-живые! Это глаза настоящего игровика. А еще он очень любил шоколадки, тогда в страшной моде были "сникерсы-марсы". Конечно, мы с девчонками их ему постоянно дарили.

Как экс-минчанка, теперь москвичка оказалась в Ростове-на-Дону?

Елена Швайбович: Мой супруг Александр Хожайнов с другом детства Андреем Ведищевым в 2003-м году приехал в Ростов-на-Дону, чтобы организовать и возглавить "Локомотив-Ростов". Я, освоившись на Дону, поначалу играла за ветеранов, комментировала баскетбол на местном телевидении. Как-то постепенно, к 2005 году, образовалась инициативная группа с идеей воссоздать в городе женскую команду мастеров. Основу коллектива составили молодые девчонки из местной СДЮСШОР-7. И начинали мы в феврале 2006-го с чемпионата первой лиги Южного федерального округа. Скоро уже 15-летие клуба.

Насколько я помню, изначально команда называлась "Ростов-Дон". Откуда появилась в названии аббревиатура ЮФУ?

Елена Швайбович: В 2014 году было подписано соглашение о сотрудничестве с Южным федеральным университетом. С тех пор команда с гордостью несет название "Ростов-Дон-ЮФУ". И, я бы сказала, что это на 70 процентов студенческий коллектив, поскольку большинство девчонок - студентки Южного федерального университета.

Итак, давайте подведем итог этого нашего разговора. Какое будущее вы видите у своего клуба?

Елена Швайбович: Каждый игрок и тренер, и я, как руководитель клуба, мечтаем играть в элитном дивизионе нашего чемпионата - в Премьер-лиге. Иметь современный игровой зал. А признание болельщиков мы заслужим своей игрой! Ждем решения руководителей области о дальнейшей судьбе нашей команды.