В Волгоградской области выявлена вспышка COVID-19 в больнице

Коронавирусная инфекция диагностирована у 13 сотрудников Николаевской центральной районной больницы, сообщил на брифинге зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

- Выявлен очаг. В гинекологическое отделение поступила экстренная пациентка с кровотечением. Она не указала, что недавно вернулась из Москвы. Симптомов у нее не было, - рассказал Алимов.

Среди зараженных медиков - и врачи, и медсестры. Все находятся на лечении в стационаре, заболевание протекает у них в легкой форме. Лица, контактировавшие с ними, находятся под наблюдением. У них симптомов болезни нет.

В поликлинике ведут прием дежурные врачи. Стационары закрыты до 7 мая. В случае необходимости местных пациентов будут направлять в соседние районы или в Волжский.

Всего в регионе зарегистрировано 516 случаев COVID-19. Суточная прибавка составила 42 человека.

С начала проникновения вируса на территорию области 12 жителей умерли. 109 выписались из больниц после выздоровления.