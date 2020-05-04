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04.05.2020 10:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв подтвержденный COVID-19

Текст: Ольга Штейн

Девушка прилетела Нижневартовск из Москвы, скрыв подтвержденный у нее коронавирус. В результате всех летевших вместе с ней отправили на карантин.

Разбираться в ситуации теперь предстоит полиции: региональный Роспотребнадзор направил информацию правоохранительным органам, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы территориального отдела Роспотребнадзора Виктора Перекокина.

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Известно, что у пассажирки была справка с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, однако ни она, ни ее родные не сообщили об этом в профильные организации.

"Это халатное отношение к вопросу о самоизоляции человека с подтвержденным коронавирусом. Все контактные по самолету, а также по аэропорту обследованы. У них будет 14 дней самоизоляции. Да, она подвергла угрозе всех пассажиров и всех, кто встречал ее в аэропорту. Информация будет направлена в УМВД для решения о возбуждении уголовного дела", - сказал Перекокин.

По данным на 4 мая, в ХМАО зарегистрировано 449 заболевших, 12 из них - в Нижневартовске.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Распространение коронавируса COVID-19

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