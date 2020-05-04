Полиция накрыла подпольную вечеринку в ресторане Сургута

В ресторане Сургута устроили вечеринку, нарушив режим самоизоляции. Местные правоохранители ищут 28-летнего директора развлекательного заведения, чтобы привлечь женщину к ответственности.

Полиция благодаря сигналу жительницы города обнаружила группу веселящихся людей в ресторане на улице Энергетиков, рассказали РИА Новости в управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу. Правоохранители составили девять протоколов в отношении гостей.

Это не первый случай нарушения режима самоизоляции таким дерзким способом. Две недели назад эпатажную вечеринку устроила молодежь Екатеринбурга: тусовку с диджеями устроили в квартире в центре города.

Позже организатора вечеринки вызвали в полицию. По словам правоохранителей, мужчина раскаялся в содеянном и даже записал видеообращение, где призвал граждан воздержаться от подобного досуга.