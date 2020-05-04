Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва

Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Маршрут экипаж решил не менять, самолет сядет в екатеринбургском аэропорту "Кольцово".

Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов поступают практически ежедневно: анонимы рассылают сообщения, в которых вымогают биткоины, угрожая дальнейшими лжеминированиями.

С 3 марта злоумышленники уже "заминировали" порядка ста рейсов. Еще одно из сегодняшних сообщений касалось пассажирского самолета, летевшего рейсом Москва - Санкт-Петербург. Борт уже приземлился в аэропорту Пулково, взрывных устройств специалисты не обнаружили.