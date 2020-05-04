В Тюмени нашли сбежавшего из армии 15 лет назад дезертира

Сбежав из военной части в Тюмени, уроженец Магадана 15 лет скрывался на территории Свердловской и Тюменской областей. Рядовой самовольно покинул военную часть в декабре 2004 года.

Недавно мужчину нашли военные следователи, сообщает РИА Новости со ссылкой на военный следственный отдел СК по Тюменскому гарнизону ЦВО.

Мужчина подрабатывал случайными заработками. Родные о том, где он находится, узнали от следователя, когда беглеца обнаружили. Его мать и тетя приехали с ним увидеться.

По информации военного следственного отдела, уважительных причин для самоволки у рядового не было. 30 апреля уголовное дело в отношении мужчины было прекращено.

Военнослужащий может избежать уголовной ответственности, если причиной самовольного оставления части было тяжелое состояние здоровья, смерть близкого или необходимость постоянно ухаживать за родным человеком, неуставные отношения и тому подобное.

В следственном отделе добавили, что продолжают розыск еще троих сбежавших военнослужащих, причем одного из них обвиняют в грабеже, изнасиловании и принуждении к даче ложных показаний с угрозой убийством.