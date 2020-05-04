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04.05.2020 13:42
Рубрика: В мире

Россия передала Киргизии противогазы и защитные костюмы

Текст: Артем Петров ( Бишкек)
В рамках военно-технического сотрудничества Генерального штаба (ГШ) КР и Министерства обороны РФ киргизской стороне на авиабазе "Кант" были переданы средства радиационной, химической и биологической защиты.

По официальным данным, речь идет о противогазах и костюмах различных модификаций. Как объяснили в ГШ КР, они будут использованы для личного состава Вооруженных сил Киргизии, в том числе для военнослужащих, задействованных в обеспечении режима чрезвычайного положения в отдельных районах и городах страны.

Как сообщается, стоимость переданных средств защиты составляет 4,5 миллиона рублей.

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