Россия передала Киргизии противогазы и защитные костюмы

В рамках военно-технического сотрудничества Генерального штаба (ГШ) КР и Министерства обороны РФ киргизской стороне на авиабазе "Кант" были переданы средства радиационной, химической и биологической защиты.

По официальным данным, речь идет о противогазах и костюмах различных модификаций. Как объяснили в ГШ КР, они будут использованы для личного состава Вооруженных сил Киргизии, в том числе для военнослужащих, задействованных в обеспечении режима чрезвычайного положения в отдельных районах и городах страны.

Как сообщается, стоимость переданных средств защиты составляет 4,5 миллиона рублей.