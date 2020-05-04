Россия запустит первый спутник для метеонаблюдений в Арктике

Запуск первого метеорологического космического аппарата "Арктика-М" планируется на конец этого года. Спутник уже изготовлен и сейчас проходит электро-радиотехнические испытания, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-производителя НПО имени Лавочкина Владимир Колмыков.

По набору оборудования "Арктика-М" будет аналогична геостационарным метеорологическим аппаратам серии "Электро-Л". Спутник разместят на высокоэллиптической орбите, что позволит ему собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей Земли, которые плохо просматриваются с российских спутников "Электро-Л".

В НПО им. Лавочкина уже приступили к изготовлению конструкции и бортовой аппаратуры второго аппарата этой серии. Этот спутник должны запустить в 2023 году.

Создание спутниковых систем на высокоэллиптических орбитах необходимо для информационного обеспечения при решении задач оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Два космических аппарата "Арктика-М" в составе высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, постоянную и надежную связь, а также другие телекоммуникационные услуги.