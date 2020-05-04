Рубль снижается к доллару и евро

Российская валюта слабеет на фоне снижения нефтяных котировок, доллар и евро дорожают в начале торгов на Московской бирже.

Так, в 10 утра по мск курс доллара вырос на 1,2% и составил 75,28 руб, курс евро прибавил 1,1% и достиг 82,32 руб.

При этом в ходе торговой сессии курс евро рос до 2%, в моменте достигая отметки в 83,04 рубля.

А стоимость нефти сорта Brent на бирже ICE в Лондоне с поставкой в июле 2020 года опускается на 1,4% - до $26,06 за баррель, июльский фьючерс нефти WTI торгуется на отметке $21,29 за баррель (-4,5%).