Семака не устроил предложенный вариант контракта с "Зенитом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что не подписал присланный ему клубом новый контракт.

Действующий договор Сергея Семака с "Зенитом" истекает летом нынешнего года. По словам тренера, разговоры с генеральным директором клуба Александром Медведевым о продлении договора идут, однако присланный руководством клуба вариант его не устроил.

"Буквально на днях он прислал мне бумажный вариант контракта. Есть вопросы у меня, которые я впоследствии задам, и будем уже двигаться дальше. На мой взгляд, там нет абсолютно ничего не решаемого. Но это жизнь, поэтому все возможно. Пока контракт не подписан", - сказал Семак в эфире "Матч ТВ".

Напомним, что Семак возглавил клуб в 2018 году. Под его руководством в сезоне 2018/19 "Зенит" завоевал чемпионский титул. В нынешнем сезоне клуб из Санкт-Петербурга лидирует после 22 туров, набрав 50 очков. На 9 меньше у "Локомотива" и "Краснодара".