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04.05.2020 12:56
Рубрика: Власть

Северный флот следит за кораблями НАТО в Баренцевом море

Текст: Юрий Гаврилов

Корабли Северного флота России и наземные средства контроля отслеживают маневры в Баренцевом море ударной группировки объединенных ВМС стран НАТО. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

По данным наших военных, американские эсминцы "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт", а также британский фрегат "Кент" вошли в акваторию Баренцева моря в 7 утра в понедельник. Учитывая, что эти корабли хорошо вооружены, а "Портер" и "Дональд Кук", помимо прочего, оснащены крылатыми ракетами "Томагавк" и системой противоракетной обороны "Иджис", их появление в этой части Мирового океана не может не беспокоить Москву.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Прежде фрегаты "Портер" и "Дональд Кук" довольно часто появлялись на Черном море. Дело в том, что эти корабли на постоянной основе размещены на испанской военной базе в Рота. Вместе с наземными объектами американской ПРО "Иджис" в Польше и Румынии эти эсминцы являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны. К тому же в последние годы особый интерес корабли США проявляли и к Балтике. Теперь, похоже, в зону их внимания попали северные моря.

Обычно официальной целью такого похода называют совместный контроль за морской, воздушной и подводной обстановкой. Однако, судя по опыту прошлых лет и подобным маневрам кораблей НАТО в других морях, они практически всегда сопровождаются попытками выполнить разведывательные задачи поблизости от российских берегов. А еще - стремлением проверить надежность нашей системы слежения и контроля морской обстановки.

Вот почему появление в Баренцевом море натовских кораблей не осталось без внимания командования ВМФ России. Тем более что в коллективный заход в эти воды они совершают нечасто. В нынешнем году американцы предприняли его впервые.

Власть Безопасность Армия

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