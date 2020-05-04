Ученые пересмотрели уровень смертности от Юстиниановой чумы

Ученые Университета Мэриленда разработали математические модели распространения чумы в 542-м году в Византийской империи. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

С начала XXI века ученые уделяют все больше внимания серии эпидемий, которые начались с Юстиниановой чумы, первой части самой ранней пандемии чумы (около 541-750 гг. н. э.). Историки наметили две широкие парадигмы развития Юстиниановой чумы. Максималисты считают, что Юстинианская чума привела к катастрофической смертности, убив за несколько лет от четверти до половины населения Восточной Римской Империи или до ста миллионов человек. Чума стала символом самого смертоносного и разрушительного заболевания. Приводятся данные, например, как в Константинополе погибло более половины населения города - около 300 тысяч человек при численности населения в 500 тысяч.

Их оппоненты утверждают, что такие оценки смертности от чумы преувеличены, и предоставляют доказательства отсутствия серьезных демографических изменений в этот период.

Прокопий, самый важный свидетель Юстиниановой чумы, утверждает: "Теперь болезнь в Византии протекала в течение четырех месяцев, и ее наибольшая вирулентность продолжалась около трех. И поначалу смертей было чуть больше обычного, потом смертность возросла еще больше, а потом число умерших достигло пяти тысяч каждый день, а потом опять дошло до десяти тысяч и даже больше."

Историки спорят о том, как относиться к таким расплывчатым оценкам, и остаются более критичными к ним. Кажется маловероятным, что власти считали трупы, когда, как говорят источники, люди не выходили на улицы, трупы оставались непогребенными, а правительство закрывалось.

Ценность исследования мерилендских ученых в том, что они, используя современные методологические приемы, создали подробные математические модели для каждого вида чумы, наложили их на скудные фактографические данные. В итоге они выяснили, что ни одна из моделей не воспроизвела ту динамику пандемии, которую описывали ее современники. Распространение чумы не могло быть равномерным, считают они, оно зависело от климата и плотности населения. Это опровергло "максималистскую версию", согласно которой урон Юстиниановой чумы распределился равномерно по Средиземноморью в течение шестого века нашей эры.

Были изучены также пути передачи инфекции. Современная чума, наиболее близкий эквивалент исторической чумы, опирается на многочисленные резервуары лесных грызунов с периодическими вторжениями в популяции домашних животных и человека. Однако эпидемиологический путь распространения Юстиниановой чумы остается неясным. Предположительно, основными переносчиками инфекции, способствующими ее распространению среди людей, были крысы - но в то же время существует очень мало данных о достаточном количестве крыс в Средиземноморье VI-IX веков для поддержания пандемии. Не выглядит убедительной и версия о переносчиках - эктопаразитах, коими являются вши и блохи.

"Поскольку первичные источники практически не содержат конкретных подтверждающих данных о способе передачи Юстиниановой чумы, мы разработали ряд динамических моделей обыкновенных дифференциальных уравнений, которые представляют собой гипотетические пути передачи, основанные на современном понимании этиологии и передачи чумы, - сообщают ученые. - Затем мы сравнили результаты этих моделей с неофициальными данными из первичных источников, чтобы проверить гипотезы в современных исторических исследованиях о маршруте передачи и потенциальной величине этой вспышки".

Результаты, включающие в себя обнаруженную продолжительность вспышки, максимальный уровень смертности в день и общую смертность, показали, что вспышки не чумы в средние века не были столь смертоносны, как приписывали пандемии.