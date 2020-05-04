СМИ: В США спрогнозировали удвоение смертности от коронавируса к 1 июня

К началу лета число людей, умирающих ежедневно в США от коронавируса, вырастет в два раза - до 3 тысяч человек. Кроме того, каждый день количество инфицированных будет увеличиваться на 200 тысяч человек (при 25 тысячах сегодня). Такой прогноз опубликовала газета New York Times со ссылкой на внутренние документы администрации США и статистическую модель санитарного ведомства CDC.

В Белом доме уже заявили, что рабочая группа не получала на рассмотрение такие документы и не анализировала их. Однако их подлинность никто не опроверг.

Стоит отметить, что американские СМИ пристально следят за ситуацией вокруг коронавируса и отношением к происходящему президента Дональда Трампа. Несмотря на огромное число заболевших, тот призывает снять карантин, который ввели многие штаты. При этом он допускает, что жертвами СOVID-19 в США могут стать до 100 тысяч человек.

Согласно последним данным, в США зарегистрировано свыше 1,1 миллиона случаев инфицирования, более 67 тысяч человек скончались. США лидируют по обоим показателям в мире, снятие ограничительных мер может привести к новым вспышкам вируса в стране.