Спецпортал Минюста поможет гражданам найти проверенного адвоката

Ресурс будет нацелен на единые подходы всех органов власти и организаций к реализации госполитики в сфере оказания бесплатной юридической помощи и развития правовой грамотности и правосознания граждан. Как подчеркнули в Минюсте, создание портала "позволит обеспечить граждан систематизированной, актуальной, достоверной и доступной для восприятия правовой информацией с высокой степенью визуализации и простыми поисковыми сценариями".

Сейчас разработаны проект постановления правительства РФ "О Едином государственном портале правового просвещения и бесплатной юридической помощи" и положение о порядке его работы. На портале предполагается разместить интерактивные карты с адресами судов, пунктов бесплатной юридической помощи, правоохранительных органов, всех участников государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи.

"Одновременно планируется создание платформы с технологичными сервисами для непосредственного оказания бесплатной юридической помощи, направленными на цифровую трансформацию процесса оказания этой помощи, - сообщили в Минюсте. - Будут разработаны сервисы, с помощью которых можно быстро, качественно и своевременно оказывать бесплатную юридическую помощь".

На портале, отметили в Минюсте, граждане смогут получить помощь в объеме, предусмотренном законом "О бесплатной юридической помощи в РФ", в том числе с учетом нормативных актов региона, где они проживают. В зависимости от вопроса можно будет получить в онлайн- формате устные и письменные консультации юристов, которые помогут подготовить необходимые документы. Например, заявления, жалобы и т. д. Также у гражданина появится возможность заключить соглашение с адвокатом, который будет представлять его интересы, поможет составить иск и онлайн подать его в суд (в тех регионах, где в судах реализована возможность принимать заявления в онлайн-режиме).

В Минюсте заметили, что такой портал позволит найти для себя проверенного юриста и избежать риска обращения к мошенникам. Кроме того, планируется запустить чат-бот "Правовой помощник". Формирование самого портала, отметили в Минюсте, позволит создать безопасное информационное правовое пространство, ориентированное на социально-правовые потребности граждан.