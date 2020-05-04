Туризм в Непале из-за коронавируса оказался на грани банкротства

Из-за пандемии коронавируса Непал закрыт для въезда, и вся туристическая деятельность в стране остановлена. Об этом сообщает 4 мая газета The Himalayan Times.

Как ожидалось, в 2020 году Непал посетят более двух миллионов туристов, в том числе благодаря запущенной ранее рекламной кампании "Посетите Непал в 2020 году". Однако после начала пандемии туристический поток иссяк. Между тем заканчивается весенний сезон восхождений на Эверест, Аннапурну, а также треккинговых путешествий по горам.

Местные отели и туркомпании закрываются до следующего сезона, начинающегося в ноябре, не заработав ничего за весну. В частности, прекратили работу почти 1300 гостиниц всех классов. Между тем, туризм и альпинизм - один из значимых источников дохода для местной экономики, он составляет 8 процентов ВВП Непала, и на деньги, заработанные в течение весеннего сезона, многие семьи живут потом до зимы. В 2019 году в Непале побывало более 1,17 миллиона туристов, каждый в среднем оставлял в стране 44 доллара в день.

Сейчас местный турбизнес ожидает, что власти его поддержат. Например, создаст рабочие места по очистке гор и ремонту альпинистских маршрутов.