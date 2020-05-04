В аэропорту Вены у прилетающих будут брать анализ на COVID-19

Власти Австрии предложили прибывающим в страну иностранцам сдать тест на коронавирус, чтобы избежать 14-дневного карантина. В аэропорту Вены также проводится измерение температуры тела всех прилетающих.

Как пишет ТАСС, анализы на COVID-19 будет брать находящаяся на территории воздушной гавани частная лаборатория. За свои услуги она возьмет 190 евро. Результаты будут готовы через два-три часа.

Напомним, Австрия для борьбы с коронавирусом ограничила авиасообщение с другими странами с 18 марта. А компания Austrian Airlines (национальный перевозчик) - приостановила полеты до 31 мая.