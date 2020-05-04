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04.05.2020 12:05
Рубрика: В мире

В Японии продлили режим ЧС из-за коронавируса до конца мая

Текст: Александр Ленин (Токио)
В Японии до конца мая продлили действие режима ЧС в стране из-за коронавируса. Местным властям пока не удается кардинальным образом переломить ситуацию с распространением COVID-19 в стране.
Фото: Александр Ленин/РГ Фото: Александр Ленин/РГ
Фото: Александр Ленин/РГ

"Срок действия режима ЧС продлен до 31 мая", - заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, которого цитирует телерадиокомпания NHK. Данное решение было принято после консультаций главы кабинета министров с местными специалистами в области эпидемиологии. Не исключено, что в случае улучшения обстановки указанные меры в некоторых японских регионах отменят досрочно.

По последним сведениям, число инфицированных в Японии превысило 15,2 тысячи человек. Это без учета 712 заболевших с печально известного пассажирского лайнера Diamond Princess. При этом скончались от болезни 555 человек.

Наиболее сложная обстановка наблюдается в Токио, где выявлено более 4,6 тысячи зараженных. Кроме того, большое количество пациентов с положительными пробами на коронавирус зарегистрированы в Осаке (1666 человек), префектурах Канагава (1099 человек), Сайтама (898 человек), Тиба (852) и северном губернаторстве Хоккайдо (879 человек).

В настоящее время в Стране восходящего солнца проходит так называемая "золотая неделя" - продолжительные праздничные дни. Обычно в этот период японцы массово устремляются в путешествия за границу и по стране. Однако из-за коронавируса многим пришлось остаться дома. Некоторые гостиницы инициативно отменяют бронирования.

Популярные среди жителей японского архипелага места проведения досуга сейчас не доступны для посетителей. Не работают стоянки при больших парках. Кроме того, на платных дорогах временно отменили действие скидок выходного дня, которые обычно предоставляются при оплате пользования автотрассой не наличными средствами, а с помощью автоматического устройства ETC.

Фото: Сергей Новиков
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Вместе с тем режим ЧС в Японии носит рекомендательный характер и, по сути, не обязателен к исполнению. Не существует штрафов и каких-либо других рестрикций за его нарушение. Это накладывает свой отпечаток на соблюдение карантинных мер в стране.

К примеру, в Токио по-прежнему можно при желании найти рестораны, которые не закрыли свои двери для посетителей. На лужайках в солнечные выходные дни собирается много людей, которые приходят туда целыми семьями. На улицах столичного мегаполиса можно увидеть большое количество бегунов, которые часто дыша проносятся мимо прохожих. Очевидно, что все это не помогает японскому правительству справиться с коронавирусом.

Из положительного - на прилавках магазинов кое-где стали появляться одноразовые медицинские маски, которые исчезли из продажи в январе. Впрочем, народ по-прежнему их очень быстро раскупает.

В мире Восточная Азия Япония Распространение коронавируса COVID-19

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