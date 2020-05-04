С 5 мая в московском метро начнут продавать маски, сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Как и сообщалось ранее, они появятся в автоматах на станциях: "Первомайская", "Пятницкое шоссе", "Строгино", "Домодедовская", "Маяковская", "Марксистская", "Коньково", "Свиблово", "Сухаревская", "Тургеневская", "Ясенево", "Борисово"," Крестьянская Застава", "Римская", "Трубная". В дальнейшем масочный вендинг поставят и на других станциях. В крайнем случае маски и перчатки будут продавать и в некоторых билетных кассах.

Напомним, что в Москве рекомендовано ездить в метро в медицинских масках.