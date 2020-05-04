В Москве прошла тренировка авиационного парада в честь 75-летия Победы

Пасмурная погода, сменившая в Москве воскресное солнце, не помешала летчикам ВКС России провести в столице тренировку воздушного парада в честь 75-летия Великой Победы.

Пролет нескольких десятков единиц авиатехники над мегаполисом занял не слишком много времени, но вызвал у наблюдавших за этим шоу вполне понятную гордость за нашу армию.

Несмотря на низкую облачность, ветер и мелкий дождь, пилоты старались выдерживать строй и демонстрировали всю мощь российских боевых самолетов и вертолетов. К примеру, в парадном строю были четыре высотных перехватчика МиГ-31, являющиеся носителями новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал". В подобной тренировке впервые участвовали еще не принятые на вооружение истребители пятого поколения Су-57.

Перовыми над Красной площадью пролетел тяжелый транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четырех винтокрылых Ми-8. Следом шла пилотажная группа "Беркуты" на пяти Ми-28Н "Ночной охотник". Затем появилась четверка знаменитых "Аллигаторов" Ка-52 и вертолетов огневой поддержки Ми-24.

Любители военной авиации наверняка сразу узнали и модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Он выделялся своим большим радаром, расположенным в верхней части воздушного судна.

Были на этой тренировке и традиционные участники многочисленных парадов на Красной площади - самолеты Дальней авиации России. Краса и гордость наших ВКС - стратегический ракетоносец Ту-160 "Белый лебедь" пролетел в сопровождении четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Еще один "Белый лебедь" продемонстрировал в небе имитацию дозаправки от воздушного танкера Ил-78. Грозно выглядела и четверка стратегических "Медведей" Ту-95МС.

Особенно эффектно на фоне сумрачного неба выглядели десять самолетов оперативно-тактической авиации Су-34, Су-35 и Су-30СМ, которые выстроили над центром Москвы "тактическое крыло". Как обычно блистали "кубинским бриллиантом" и девятка двух наших лучших пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи" на боевых истребителях Су-30СМ и МиГ-29. Ну а завершила тренировку авиационного парада шестерка штурмовиков Су-25 "Грач", которая окрасила небо над Москвой дымами цветов российского флага.

Напомним, что в прошлом году воздушную часть парада 9 Мая в столице из-за плохой погоды пришлось отменить. В празднование 75-й годовщины Великой Победы вмешалась пандемия коронавируса. 28 апреля президент России Владимир Путин объявил, что запланированные торжества - парад на Красной площади и шествие "Бессмертного полка" - состоятся, когда ситуация с заболеванием станет безопасной, прежде всего для ветеранов.

Однако Верховный главнокомандующий не отменял авиапарады и праздничные салюты в честь Дня Победы.

"9 Мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют", - заявил президент.

Известно, что авиационные парады в День Победы должны состояться в 32 городах страны.

Видео: RT