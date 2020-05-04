В Москве таксист поджег квартиру супругов после замечания

На юге Москвы таксист поджег дверь квартиры жилого дома, сообщает KP.Ru.

Инцидент произошел на Нагатинской набережной. Таксист остановился во дворе и включил громкую музыку. Одна из местных жительниц начала ругаться на водителя и вызвала полицию. Наряд утихомирил извозчика. Но тот решил вычислить, кто "сдал" его патрульным. Он увидел на одном из балконов супружескую пару, и решил, что именно молодые люди позвонили по "102".

Когда муж с женой покинули квартиру, кто-то поджег их дверь. К счастью, возгорание вовремя заметили и успели потушить. Потерпевшие считают, что поджигатель - именно таксист. Хозяева пострадавшей квартиры пожаловались в полицию.