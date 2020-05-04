В новые правила международных перелетов могут включить томографию

Ужесточение санитарных мер безопасности в связи с пандемией коронавируса может сделать компьютерную томографию (КТ) обязательным элементом предполетного досмотра, а весь багаж, включая ручную кладь, будет неоднократно обработан дезинфицирующими средствами и облучен ультрафиолетом.

И это лишь некоторые из нововведений, которые могут ожидать авиапассажиров после возобновления международных перелетов, считают эксперты международной компании SimpliFlying, специализирующейся на консалтинге авиаперевозок.

В новой презентации они показали, насколько сложнее и дольше станет досмотр и дезинфекция пассажиров в период пандемии, и, вероятно, это продлится значительное время и после того, как заболевание пойдет на спад.

Прогноз сделан на основании анализа уже принимаемых или разрабатываемых авиакомпаниями и правительствами шагов, направленных на предотвращение распространения коронавируса.

Согласно прогнозу, при покупке авиабилета пассажиру придется загружать отсканированный паспорт здоровья, а также приобретать полную медицинскую страховку, покрывающую лечение коронавирусной инфекции.

В стоимость билета, вероятно, будет включена и некая часть стоимости за пустое кресло рядом с пассажиром. Кроме того, дезинфекция багажа перед полетом и по его окончании тоже потребует, по всей видимости, дополнительных расходов.

Также перед полетом пассажиру надо будет приобрести маски и перчатки в достаточном количестве.

Приезжать в аэропорт придется за 4 часа, чтобы успеть пройти все процедуры. На входе в терминал, скорее всего, будут установлены карантинные тамбуры для дистанционного измерения температуры и прохода через "дезинфицирующий тоннель". Последний, скорее всего, будет представлять накрытый пластиком коридор с распыленной внутри взвесью дезинфицирующего раствора.

Никакие провожающие в здание аэропорта допускаться не будут. Перед оформлением посадочного талона надо будет надеть маску и перчатки, заполнить "декларацию здоровья", пропустить багаж через дезинфицирующий тоннель (либо с распыленным дезинфектантом, либо с ультрафиолетовым (УФ) излучением. Сам пассажир должен будет пройти через КТ легких.

Работники авиакомпаний, регистрирующие на рейс, будут сидеть за пластиковыми экранами. Для самостоятельной регистрации могут быть установлены аппараты с бесконтактными экранами.

Вся ручная кладь при прохождении таможенного досмотра также будет продезинфицирована. Все поддоны, на которых багаж проходит через аппараты досмотра, тоже станут дезинфицировать.

Посадка на борт будет разрешена только тем пассажирам, чьи результаты КТ легких показали отсутствие вируса. Расстояние между людьми в очереди на посадку должно составлять не менее 1,5 метра. Таким образом, линия из пассажиров большого самолета может растянуться на сотни метров.

В самолете весь экипаж будет в масках, а из карманов кресел уберут журналы и листовки. После прилета пассажир должен еще раз пройти бесконтактное измерение температуры, а его багаж вновь будет продезинфицирован.

Насколько реальной окажется эта антиутопия, сказать сложно. Но отдельные элементы, такие как бесконтактные аппараты, меры социального дистанцирования, обработка багажа дезинфицирующими растворами или УФ-излучением, уже испытывается в различных аэропортах.