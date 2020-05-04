В Пакистане придумали, что делать с потерявшими работу из-за коронавируса

Власти Пакистана реализовали очень перспективную идею занятости для десятков тысяч людей, потерявших работу из-за последствий пандемии коронавируса, сообщает Reuter's.

В стране уже создано более 63 тысяч рабочих мест в лесном хозяйстве. Это стало возможным после того, как Исламабад решил вернуться к пятилетней программе "Цунами десяти миллионов деревьев", призванной озеленить Пакистан. Программа была прервана из-за пандемии Covid-19, но теперь правительство нашло возможность вернуться к ней, несмотря на дефицит средств в бюджете.

Десятки тысяч человек из числа оставшихся без работы, в основном из сельских районов, были наняты для посадки деревьев, защиты их от пожаров и борьбой с незаконной вырубкой. Работники обязаны носить маски и соблюдать социальное дистанцирование. Жалование им выплачивается ежедневно.

Задача - посадить до конца 2020 года 20 миллионов саженцев.