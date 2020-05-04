В Польше вновь открыли отели, музеи и торговые центры

В Польше после 1,5-месячного перерыва вновь заработали отели, музеи и торговые центры. С понедельника в стране начался второй этап выхода из карантина.

Две недели назад жителям республики разрешили гулять и заниматься спортом на свежем воздухе. А магазины и аптеки смогли принимать больше посетителей единовременно (до 4 в небольших торговых точках и не более 1 покупателя на 15 квадратных метров в крупных). Поскольку это не привело к резкому росту числа заболевших, власти приняли решение о переходе ко второму этапу.

"Мы действуем так, чтобы экономика набирала темп, поскольку уверены, что в определенной степени контролируем эпидемию. Но нужно действовать осторожно", - завил премьер-министр Матеуш Моравецкий. При этом он не исключил, что в будущем может возникнуть необходимость снизить темп возвращения страны к нормальной жизни.

Как передает Польское радио, полякам теперь разрешено приобретать товары, не относящиеся к предметам первой необходимости, брать книги в библиотеках, посещать музеи. Впрочем, решение об открытии должны принимать сами учреждения, так некоторые не собираются этого делать до полного выхода страны из карантина.

С 4 мая жизнь начала возвращаться и в туристический сектор. Разрешено работать гостиницам, сдавать квартиры, однако общие зоны пока должны оставаться закрытыми. Открылись спортивные площадки, на них даже можно находиться без масок при условии, что тренируются одновременно только шесть человек.

Следующим этапом будет открытие салонов красоты, торговых центров и даже проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе при условии отсутствия зрителей и ограничения количества участников до 50 человек. Кроме того, возобновятся занятия в детских садах и младших классах школ. Впрочем, последнее может произойти уже через несколько дней, тогда как другие образовательные учреждения останутся закрытыми как минимум до 24 мая. Выпускные экзамены планируется провести в июне.

Четвертый этап подразумевает открытие кино и театров, массажных салонов и соляриев, а также фитнес-клубов. Точные даты, когда это произойдет, в Варшаве не называют. Но если все пойдет по плану, каждый этап займет две недели.

Согласно последним данным, в Польше зарегистрировано свыше 13,5 тысячи случаев инфицирования коронавирусом, около 700 человек скончались, 4 тысячи выздоровели. Относительно низкий уровень заражения позволил республике одной из первых начать выход из карантина. Сейчас началась реализация второго этапа, в то время как в ряде других европейских странах сегодня приступили лишь к первому.