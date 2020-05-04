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04.05.2020 12:44
Рубрика: Экономика

В помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства

Текст: Елена Манукиян
На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из федерального бюджета выделено 2 млрд. рублей. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале для размещения правовой информации в понедельник, 4 мая.

"Выделить в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 2 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий за счет средств федерального бюджета субъектов РФ на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.

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Согласно распоряжению, до 4 июня Минэкономразвитию необходимо заключить соглашения с регионами, в которых малый и средний бизнес наиболее пострадал в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. После этого им будут направлены бюджетные ассигнования.

Экономика Бизнес Господдержка малого бизнеса

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