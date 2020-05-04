В Совфеде ответили на обвинения в адрес РФ в краже разработок по Covid

Сенатор Олег Морозов назвал "типичным коронабесием" обвинения британских властей в адрес России в якобы краже российскими хакерами данных разработок по коронавирусу.

Аналогичные обвинения британские власти выдвинули против Ирана в статье, опубликованной в газете Daily Mail​​​.

"Это типичное коронабесие", - сказал Олег Морозов в беседе с РИА Новости. По его мнению, Лондон использует пандемию как "еще один повод встроить эту информационную новинку в святое дело борьбы с "ужасной" Россией".

Обвинения в адрес российских хакеров по любому поводу "современный информационный вирус", добавил он.