В США покупатель застрелил охранника магазина из-за медицинской маски

Спор между охранником магазина розничной торговли и покупателем из-за необходимости ношения медицинской маски в период эпидемии коронавируса привел к трагическому инциденту в США.

Как сообщает издание The Detroit News, в городке Флинт штата Мичиган охранник местной торговой точки Family Dollar потребовал от посетителя при входе в магазин надеть медицинскую маску в соответствии с введенными в этом регионе правилами. Они дают право местным предпринимателям отказывать в услугах всем, кто не использует средства индивидуальной защиты от COVID-19.

В ответ со стороны рассерженного покупателя раздались выстрелы, а 43-летний охранник скончался от полученных огнестрельных ранений. В местной полиции сообщили, что в настоящее время ведут розыск подозреваемого.

Это преступление подчеркивает рост внутренней напряженности в США на фоне затянувшихся ограничительных мер, отмечают комментаторы. Ранее сразу по нескольким американским штатам прокатилась волна протестов с требованиями снять карантин и "открыть Америку". В таких акциях приняли участие тысячи консервативных активистов, зачастую с огнестрельным оружием в руках.

Кстати

Двое руководителей полиции в штате Аризона отказались исполнять указ местного губернатора о привлечении к ответственности всех граждан, которые нарушают запрет на работу, карантин и требования социального дистанцирования. По словам взбунтовавшихся шерифов, их совесть не разрешает арестовывать и штрафовать американцев, которые пытаются зарабатывать себе на жизнь в сложившихся условиях. Установленное губернатором Аризоны наказание за нарушение карантина - штраф 2500 долларов или до 6 месяцев тюрьмы.