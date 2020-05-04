В Тегеране связали активизацию деятельности "ИГ" в Ираке с поддержкой США

Активизация в последнее время боевиков запрещенной в России террористической организации "ИГ" на территории Ирака может быть связана с их поддержкой со стороны США. Такое мнение высказал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Мы внимательно следим за ситуацией в соседнем Ираке. У нас вызывает беспокойство возобновление террористами "ИГ" своей деятельности в этой стране. Допускаем, что активизация боевиков группировки в Ираке связана с законным требованием иракского народа и правительства вывести оккупационные войска США из Ирака", - сказал дипломат в эфире иранского ТВ.

По мнению Мусави, в Вашингтоне хотят продемонстрировать, что в случае ухода из Ирака американских военных ситуация там резко дестабилизируется.

"Своей поддержкой террористов США стремятся предотвратить или на время отсрочить свой уход из Ирака", - отметил представитель МИД ИРИ.