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04.05.2020 13:08
Рубрика: В мире

В Тегеране связали активизацию деятельности "ИГ" в Ираке с поддержкой США

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Активизация в последнее время боевиков запрещенной в России террористической организации "ИГ" на территории Ирака может быть связана с их поддержкой со стороны США. Такое мнение высказал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Мы внимательно следим за ситуацией в соседнем Ираке. У нас вызывает беспокойство возобновление террористами "ИГ" своей деятельности в этой стране. Допускаем, что активизация боевиков группировки в Ираке связана с законным требованием иракского народа и правительства вывести оккупационные войска США из Ирака", - сказал дипломат в эфире иранского ТВ.

Фото: РИА Новости
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По мнению Мусави, в Вашингтоне хотят продемонстрировать, что в случае ухода из Ирака американских военных ситуация там резко дестабилизируется.

"Своей поддержкой террористов США стремятся предотвратить или на время отсрочить свой уход из Ирака", - отметил представитель МИД ИРИ.

В мире Ближний Восток Ирак Операция США в Ираке

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