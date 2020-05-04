7 мая - видеоконференция "ВГИК сегодня: Какую дистанцию должны держать в кино"

В четверг, 7 мая на сайте "Российской газеты" смотрите в формате видеоконференции Совет экспертов, организованный совместно с Всероссийским Государственным институтом кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК).

В нем примут участие ректор ВГИКа Владимир Малышев, руководитель продюсерского центра "ВГИК-Дебют" и Международного фестиваля ВГИК, режиссер и продюсер Федор Попов, режиссеры Владимир Хотиненко, Александр Котт, Александр Цой и другие. Речь пойдет о темах, которые волнуют сегодня многих в киноиндустрии, образовании и не только.

Как дистанционно защитить диплом или сдать вступительные экзамены во ВГИК? Возможно ли организовать на расстоянии обучение актеров, режиссеров, художников, операторов и представителей иных кинопрофессий? Какова сегодня роль и значение дебютов? Меры государственной поддержки дебютов в кино: нужно ли их менять? На что обратить внимание, когда снимаешь свой первый фильм? Что происходит с фестивалями в целом и пройдет ли, как планировалось, в назначенные ранее сроки Международный студенческий фестиваль ВГИК? Как на примере ВГИКа работать сегодня киношколам страны?

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