Видео: Исландский актер поднял 501-килограммовую штангу

Исландский актер Хафтор Бьёрнссон, известный по роли Григора Клигана из сериала "Игра престолов", установил мировой рекорд, подняв 501-килограммовую штангу. Запись достижения выложена на канале YouTube.

Новый рекорд пауэрлифтер поставил в личном спортивном зале у себя на родине. Поскольку это произошло не на официальных соревнованиях, которые отменены из-за коронавируса, пока неясно, будет ли достижение признано пауэрлифтерскими организациями. Предыдущий рекорд составлял 500 кг и принадлежал британцу Эдди Холлу.

Примечательно, что два года назад Бьёрнссон уже становился рекордсменом, тогда он поднял штангу весом 472 килограмма. А недавно он был признан сильнейшим человеком планеты.