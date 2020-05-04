Вирус демагогии победить сложнее, чем COVID-19

Так, например, 3 мая в интервью одному из СМИ госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз повторил, что "существует ряд доказательств о лабораторном происхождении коронавируса".

Интересно, что ранее в тот же день Управление директора национальной разведки США выступило с заявлением, в котором говорится, что "коронавирус нового типа не является искусственно созданным или генно-модифицированным". Когда журналист задавал вопрос американскому чиновнику, тот ответил: "Я не могу вам сказать об этом".

Недостоверные и бесцеремонные высказывания американских политиков дают всем понимать, что у них вовсе нет каких-либо "доказательств". Заявление о том, что "коронавирус создали в лаборатории Уханя", представляет собой, не что иное, как откровенную ложь.

Главный редактор авторитетного международного медицинского издания "The Lancet" Ричард Хортон (Richard Horton) в эксклюзивном интервью корреспонденту Медиакорпорации Китая отметил, что интрига о коронавирусе не идет в пользу противостоянию пандемии, подчеркнув важность исследования происхождения вируса исходя из научного подхода.

Стоит отметить, что после своего создания Уханьский институт вирусологии, ставший мишенью нападок американских политиков, уже принял ученых из разных стран мира, в том числе и из США. Выяснение истоков происхождения вируса представляет собой серьезный научный вопрос, ответ на который будет найден в процессе исследований экспертами-медиками, а не в лживых высказываниях американских политиканов, в которых скрывается злостный заговор.

Американское интернет-издание "Buzzfeed" на днях опубликовало статью, в которой ее автор подробно рассказал, как антикитайские силы в США, исходя из своих политических целей, плетут интриги о том, что якобы "коронавирус произошел в лаборатории в Ухане". В статье говорится, что подобные действия "соответствуют политическим интересам американского руководства и его "лихорадочных" сторонников".

Не успев принять адекватные противоэпидемические меры и разработав "политический вирус", направленный на подрыв глобального противоэпидемического сотрудничества, американские политики своими действиями пишут не самую лучшую страницу в своей истории. Желание "еще раз сделать США великими" может быть только шуткой, если провокации и мошенничество политиков, подобных Помпео, будут и далее продолжаться.