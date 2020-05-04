ВОЗ: Заявления об искусственном происхождении Covid-19 - спекуляции

ВОЗ не имеет никаких доказательств искусственного происхождения нового коронавируса и продолжает считать, что он имеет животное происхождение. Об этом заявил 4 мая директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, выступая на брифинге в Женеве.

По его словам, США, несмотря на неоднократные заявления об искусственном происхождении коронавируса, не предоставили никаких доказательств этому. "Мы считаем, что подобные утверждения - спекуляции", отметил Райан.

Он так же отметил, что ВОЗ, как и любая организация, опирающаяся в своей работе на проверенную информацию, "хотела бы получить любую информацию о происхождении вируса, потому что это очень важная часть информации, касающаяся общественного здравоохранения, и необходимая для будущего контроля. Так что, если такие данные и свидетельства существуют, то правительство США будет решать, делиться ли ими и когда это сделать. Но ВОЗ сложно в данном случае работать в информационном вакууме".

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что "Китай допустил ошибку" при работе с коронавирусом и "попытался скрыть свою оплошность".

ВОЗ подчеркивает, что сейчас надо найти промежуточное звено передачи вируса от летучих мышей человеку. "Это очень важно узнать с точки зрения общественного здравоохранения, чтобы мы могли предотвратить повторное появление", отметила глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.