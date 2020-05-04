Все обвинения Китая безосновательны

При этом остановить поток необоснованных высказываний Стивена Бэннона не могут даже общепризнанные факты. Например то, что с момента вспышки коронавирусной инфекции Китай всегда придерживается открытого, прозрачного и ответственного подхода, в кратчайшие сроки сообщил Всемирной организации здравоохранения об эпидемиологической ситуации в стране, делился с миром последовательностью генома коронавируса, начинал международное сотрудничество по профилактике и борьбе с эпидемией. В связи с этим представитель ВОЗ в Китае Гауден Галеа отметил, что еще 31 декабря прошлого года ВОЗ была проинформирована китайской стороной о коронавирусной пневмонии. А с 3 января этого года Китай своевременно и регулярно информирует ВОЗ, организации соответствующих стран и регионов, а также САР Сянгана, Аомэня и Тайваня, в том числе и Соединенных Штатов, об эпидемиологической ситуации.

Стоит отметить, чтобы обуздать распространение коронавируса, Китай решительно принял меры по "закрытию городов", и эффективные результаты очевидны для всех. По данным, представленным экспертами ВОЗ, благодаря принятым Китаем мерам по контролю передвижения людей, темпы распространения эпидемии за пределами страны задержались на две-три недели. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш указал, что китайский народ приложил огромные усилия для противостояния инфекции.

Так что, независимо от того, какую ложь распространяет Стивен Бэннон, какие предлоги он находит, все его действия - привлечение к ответственности Китая и требование компенсации, не соответствуют международным нормам и не имеют никаких правовых оснований. Ранее в МИД КНР уже указали на то, что ни в 2009 году, когда грипп H1N1 вспыхнул в США и охватил 214 стран и районов, ни в 1980-е годы, когда в США впервые был обнаружен СПИД, а затем распространился по всему миру, ни в 2008 году, когда финансовая нестабильность в США повлекла глобальный финансовый кризис, международное сообщество не требовало компенсации от американской стороны. Так каковы резоны некоторых американских политиков, таких, как Стивен Бэннон, требовать что-либо от Китая? Тем более, сейчас ученые еще разбираются в происхождении нового коронавируса. От него пострадало все человечество. Враг США - это вирус, а не Китай.

Сегодня в США число подтвержденных случаев COVID-19 уже превысило 1,12 миллиона человек, более 66 тысяч человек погибли. В первом квартале ВВП США снизился на 4,8 процента, что стало рекордным падением после финансового кризиса 2008 года. За последние 6 недель более 30 миллионов человек в США потеряли работу.

Когда весь мир беспокоится об эпидемической ситуации в США, некоторые американские политики не прилагают максимальных усилий для борьбы с инфекцией, зато непрерывно провоцируют конфликт, перекладывают ответственность на Китай. Они потеряли много времени для спасения жизней.

Есть веские основания задать Стивену Бэннону и его единомышленникам такой вопрос: если 6 февраля была зафиксирована смерть американского гражданина от пневмонии, вызванной COVID-19, при том, что умерший не бывал в Китае, когда же именно впервые в США были зафиксированы случаи инфекции смертельного вируса? По сообщению канадских СМИ, первые случаи инфицирования COVID-19 в стране были привезены из США и не имеют какого-либо отношения к пассажирам из Китая. Как в США будут это комментировать?

Китай и США должны противостоять COVID-19 сообща, сотрудничество представляет собой не что иное, как единственно правильный выбор для обеих сторон. Американский народ должен понять, что заявления и действия радикально настроенных лиц, подобных Стивену Бэннону, приведут к провалу противоэпидемических усилений, а в будущем США ждут только хаос и кризис.