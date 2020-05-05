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05.05.2020 00:06
Рубрика: Власть

5 мая отмечается День образования водолазных подразделений Росгвардии РФ

Текст: Михаил Фалалеев
Военнослужащие одной из самых уникальных и опасных специальностей Росгвардии отмечают свой профессиональный праздник.
Фото: предоставлены пресс-службой Росгвардии Фото: предоставлены пресс-службой Росгвардии
Фото: предоставлены пресс-службой Росгвардии

Император Александр III своим указом 5 мая 1882 года повелел основать водолазную школу в Кронштадте, где должны были готовить "опытных в водолазном деле офицеров и нижних чинов для судовых надобностей и подводных минных работ". Кстати, такая школа была первой в мире.

Водолазы Росгвардии ведут свою летопись с 3 марта 1978 года, когда были образованы морские воинские части внутренних войск МВД СССР.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал "Российской газете", что сегодня водолазные подразделения ведомства решают достаточно широкий круг задач. В частности, они осуществляют противодиверсионное обследование грунта в акваториях, прилегающих к охраняемым объектам. Боевые пловцы осматривают подводную часть гидротехнических сооружений, кораблей и катеров. Они ведут поиск минно-взрывных устройств, участвуют в их уничтожении и обезвреживании. Валерий Грибакин сообщил, что только с начала 2020 года водолазы Росгвардии обследовали 894 437 квадратных метров дна водоемов, 638 подводных объектов, 150 корпусов кораблей, 131 гидротехническое сооружение.

Сталкиваются они и с "эхом войны", которое, к счастью, не прозвучало. Каждый месяц водолазы Росгвардии обнаруживают мины и торпеды времен Великой Отечественной. Только в прошлом году найдено свыше 60 различных боеприпасов того времени.

Разумеется, водолазные подразделения Росгвардии готовятся к участию в мероприятиях, связанных с обеспечением безопасности Керченского моста. Подготовка ведется в учебном центре войск национальной гвардии Российской Федерации в Северобайкальске. Здесь обучают и тренируют специалистов-водолазов не только для морских подразделений Росгвардии, но и для других силовых ведомств страны по основным водолазным квалификациям - "водолаз", "инструктор-водолаз", "старший инструктор-водолаз", "офицер-водолаз" и дополнительным - "водолаз-взрывник", "боевой пловец".

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство Росгвардия

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