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05.05.2020 21:00
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Фермеров предостерегли от чрезмерного использования антибиотиков для КРС

Текст: Лариса Ионова
Фото: Сергей Винник / РГ Фото: Сергей Винник / РГ
Фото: Сергей Винник / РГ

Международная группа ученых во главе с университетами Бата и Шеффилда пришла к выводу, что интенсивное ведение сельского хозяйства ведет к увеличению риску эпидемий. Изменение окружающей среды и расширение контактов с сельскохозяйственными животными вызвало распространение бактериальных инфекций и на людей. Этому посвящена публикация в PNAS.

Деятельность человека оказала глубокое воздействие на экосистемы и биоразнообразие Земли. Интенсивные методы агропромышленного производства - это прежде всего использование антибиотиков и всевозможной "химии", большое количество животных при малом их генетическом разнообразии, - все это приводит к росту патогенных микроорганизмов, которые становятся источником повышенной опасности для человека.

Фото: Фото: iStock
Биологи открыли у бактерий коллективную память

Ученые проследили процесс на примере генетической эволюции бактерии Campylobacter jejuni.

Это наиболее распространенный бактериальный патоген человека, обнаруженный у крупного рогатого скота. Campylobacter jejuni обитают в желудочно-кишечном тракте многих теплокровных животных и присутствуют в фекалиях около 20% коров.

Крупный рогатый скот в настоящее время составляют больше биомассы, чем все дикие млекопитающие вместе взятые. После того, как человек стал целенаправленно разводить этих животных, у них поменялся рацион питания, а вместе с этим произошли изменения в анатомии и физиологии. Одновременно с резким увеличением численности крупного скота в ХХ веке произошел перенос генов между общими и специфическими для крупного рогатого скота штаммами, их мутация. После чего бактерия преодолела межвидовой барьер и заразила человека.

Для бактерий, живущих внутри домашних животных, это массовое расширение хозяина представляет собой возможность размножаться и распространяться по всему миру в глобальном масштабе через торговые сети, с учетом возросшего перемещения животных по всему миру. Теперь Campylobacter jejuni стала основной причиной гастроэнтерита в высокоразвитых странах и является проблемой общественного здравоохранения. Люди заражаются, потребляя загрязненное мясо и птицу, что приводит к широкому распространению заболеваемости и, иногда, смертности в уязвимых группах.

Фото: iStock
Земные бактерии могут стать потенциально опасными в космосе

Ученые приводят такие цифры: на Земле насчитывается 1,5 миллиарда голов крупного рогатого скота. Каждая единица производит около 30 килограммов навоза в день. Если примерно 20 процентов из них содержат Campylobacter, то можно представить масштабы риска заражения людей: 300 квадриллионов кампилобактерий выводятся скотом в окружающую среду ежедневно.

Эксперты отмечают, что в ХХ веке зафиксированы несколько вирусов и патогенных бактерий, которые перешли видовые границы, от ВИЧ и до птичьего гриппа, и, похоже, COVID-19 тоже из этого ряда.

По словам профессора Дейв Келли из Университета Шеффилда, патогенные микроорганизмы, переносимые животными, представляют собой растущую угрозу, и полученные результаты показывают, как их адаптивность позволяет им менять хозяев. И это предупреждение для человечества быть более ответственным в отношении интенсивных методов ведения сельского хозяйства.

Общество Наука Экономика АПК

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