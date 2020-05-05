Apple запустила веб-версию Apple Music

Компания Apple запустила веб-версию музыкального стримингового сервиса Apple Music. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию "РГ".

Пользователи теперь смогут оформить подписку прямо в веб-версии сервиса. У действующих подписчиков есть возможность войти в аккаунт с любого устройства.

Пользователям доступны все стандартные возможности Apple Music: поиск и воспроизведение песен из каталога, поиск и воспроизведение песен из медиатеки пользователя, видеоконтент и другие.

По данным Apple, на сегодняшний день каталог Apple Music насчитывает более 60 млн треков и присутствует в 167 странах мира.

В России доступны четыре вида подписки: индивидуальная (169 рублей в месяц), семейная (269 рублей в месяц), индивидуальная на один год (1690 рублей) и студенческая за 75 рублей в месяц.