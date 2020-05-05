Число зараженных COVID-19 в войсках и учебных заведениях МО достигло 3230

По данным Минобороны РФ, количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Вооруженных силах за прошедшие сутки увеличилось до 1475 человек.

По данным на 5 мая, 378 из них проходят лечение в госпиталях, 514 находятся в изоляторах по месту службы. Четырнадцать военнослужащих лежат в гражданских клиниках и больницах, а еще 569 изолированы на дому. "Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - трое, в состоянии средней тяжести - 6 , остальные - без симптомов заболевания", - говорится в специальном бюллетене Минобороны. Начиная с марта в войсках выздоровели 174 человека.

В бюллетене уточняется, что курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования в Российской армии по состоянию на вторник 1186 человек. Роста числа инфицированных среди воспитанников довузовских образовательных заведений Минобороны за прошедшие сутки не было. На лечении и в карантине по-прежнему находятся 209 юных пациентов. "Состояние всех воспитанников нормальное, без каких-либо симптомов заболевания. По завершению медицинского наблюдения и необходимых карантинных и лечебных мероприятий, все они будут направлены в каникулярные отпуска", - сказано в бюллетене.

За сутки количество людей с положительным результатом тестирования среди гражданского персонала Вооруженных сил достигло 360. Все они проходят лечение в госпиталях и клиниках, либо находятся дома.

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