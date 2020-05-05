Программа льготной сельской ипотеки пользуется ажиотажным спросом. Желающих приобрести под 3% годовых дом или земельный участок по сумме запрашиваемых средств в пять раз больше предусмотренного лимита.

По состоянию на 27 апреля 2020 года подобрали объекты сельской ипотеки и получили финальное одобрение Россельхозбанка более 4,8 тыс. клиентов на сумму 10,2 млрд рублей, рассказали "Российской газете" в минсельхозе. При этом более 2,9 тыс. кредитов на сумму 5,9 млрд рублей уже выданы заемщикам. Сельскую ипотеку получили в 59 регионах. Лидерами по объему выданных средств являются Татарстан, Башкортостан, Удмуртская Республика, Новосибирская и Белгородская области. Пока выдает кредиты по программе только Россельхозбанк, но аналогичные соглашения минсельхоз подписал со Сбербанком, банком "Центр-Инвест", Банком Левобережный, "АК БАРС".

В первый раз

Андрей Вахонин из Новосибирской области оказался в числе первых получателей сельской ипотеки. У семьи - фермерское хозяйство в 65 км от поселка городского типа Краснозерское. В КФХ трудятся сам Андрей, его жена и четверо наемных работников. КФХ специализируется на растениеводстве: на площади в 1 тыс. га выращиваются лен, расторопша, нут, красная чечевица, пшеница, овес, ячмень.

Здесь, под Краснозерском, располагается родовой дом Вахониных. Тут родились все трое детей Андрея. Старшей дочери в этом году - 14, двойняшкам по 12 лет. А в деревенской школе только девять классов - как ни крути, надо искать другую. Это обстоятельство и заставило Вахониных задуматься о переезде. О программе сельской ипотеки Андрей услышал в начале года и сразу решил, что будет в ней участвовать. Уже в январе он подал документы в Россельхозбанк.

"Нашли добротный, готовый дом - заходи и живи. Надеемся, что заедем уже до 1 июня. Это наша первая ипотека, поэтому я очень доволен, что получилось именно так", - радуется новый хозяин. Одноэтажный дом площадью 84 кв. м плюс участок в 9 соток в самом Краснозерском (около 9 тыс. населения) купили у частного лица, Вахониным он обошелся в 3 млн рублей. Из них 600 тыс. рублей семья внесла первоначального взноса, остальные взяла в кредит на 20 лет по льготной ставке в 2,7%. Вместе со страхованием недвижимости и жизни ставка вышла в 3,8% годовых.

Госпрограмму комплексного развития сельских территорий в Новосибирской области называют "тринадцатым национальным проектом", рассказал "Российской газете" губернатор Новосибирской области Андрей Травников. По его мнению, такие возможности и ресурсы, которые предоставляются в рамках программы, не концентрировались в регионе еще никогда. "Программа комплексного развития позволяет координировать многие мероприятия из других программ, дополнять целевым финансированием важные региональные проекты, что значительно повышает эффективность вложений в развитие села", - считает он.

Востребованность высока

Андрей Травников отмечает высокую востребованность в регионе механизма льготной сельской ипотеки. По его словам, с начала марта к середине апреля в банки поступило около 2,5 тысячи заявок на льготные жилищные кредиты, выдано свыше 200 млн рублей кредитных средств.

У Павла Демагина из Татарстана другая жизненная ситуация. 25-летний холостяк работает инженером по подготовке производства в сетевой компании в городе Тетюши (12 тыс. населения) в 160 км от Казани. По программе сельской ипотеки он приобрел отдельный деревянный дом 56 кв. метров с небольшим участком в 6 соток, баней и гаражом. Дом стоил 1,3 млн рублей, из которых Павел внес 175 тыс. рублей первоначального взноса. Процентную ставку с учетом страховок насчитали в Россельхозбанке 3,11%. Павел оформил кредит на 15 лет, но планирует погасить его за 10 лет. Оформление заняло около 1-1,5 месяца. Первая в жизни ипотека позволила Павлу съехать от родителей. Сейчас в своем доме он делает косметический ремонт и намерен скоро переехать в него.

Никогда еще селу не предоставляли таких льгот по ипотечным кредитам

Получить льготную сельскую ипотеку может любой житель страны, но обязательно объект должен находиться на сельской территории, включая поселки городского типа и малые города с населением до 30 тыс. человек, напоминает заместитель премьер-министра Республики Татарстан - министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров. По его словам, к середине апреля в Татарстане было одобрено более 700 заявок более чем на 1,6 млрд рублей. При этом кроме ипотеки можно получить потребительский кредит по ставке до 5% для ремонта жилых домов и обеспечения инженерными сетями, сроком до пяти лет в размере до 250 тыс. руб. На эти деньги можно, например, подвести к дому газ или воду.

"Льготная ипотека - один из ключевых инструментов госпрограммы комплексного развития сельских территорий, который позволит не только улучшить жилищные условия людей и сократить миграцию в города, но и привлечь в агросектор городских жителей", - комментирует "РГ" заместитель министра сельского хозяйства Оксаны Лут. По ее словам, программа предусматривает беспрецедентные условия кредитования, которые для большинства людей, проживающих на селе, были до сих пор недоступны. И большая востребованность механизма в регионах доказывает целесообразность этой программы.

Привлечь горожан на село

Благодаря льготной ипотеке и другим инструментам поддержки, предусмотренным в госпрограмме, минсельхоз рассчитывает кардинально улучшить ситуацию на сельских территориях, обеспечить население комфортным жильем и качественной социальной и инженерной инфраструктурой, приблизить уровень жизни на селе к городскому, говорит Оксана Лут.

Впрочем, пока в условиях пандемии коронавируса возможности госпрограммы ограничены. В апреле правительство увеличило финансирование госпрограмм, которые касаются поддержки отраслей, пострадавших от COVID-19. Но для этого пришлось сократить финансирование других программ, в том числе "Комплексного развития сельских территорий". По словам Оксаны Лут, на данный момент на поддержку сельской ипотеки есть 1 млрд рублей, что позволяет улучшить условия 5,5 тысячи семей. Но с учетом крайней популярности и востребованности этой программы минсельхоз будет в дальнейшем ходатайствовать об увеличении суммы на 2020 год до 6,4 млрд рублей. Что позволит обеспечить жильем почти 50 тысяч семей - это порядка 4,25 млн кв. метров.

Механизмы

Кроме льготной ипотеки

В минсельхозе отмечают, что кроме льготной сельской ипотеки в программе комплексного сельских территорий предусмотрено еще несколько механизмов поддержки строительства жилья и, соответственно, привлечения специалистов на село. Так, регионам по-прежнему предоставляются субсидии на софинансирование (вместе со средствами работодателей) строительства жилья, которое работодатель предоставляет в аренду своим сотрудникам. При этом по истечении пяти лет работы в сельской местности гражданин имеет право приобрести арендованное жилое помещение в свою собственность по цене, не превышающей 10% расчетной стоимости строительства, а по истечении 10 лет - по цене, не превышающей 1% расчетной стоимости строительства. Кроме того, "действующим" сельским жителям или тем, кто только хочет проживать и работать на сельских территориях (признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий), по-прежнему предоставляется социальная выплата на улучшение жилищных условий - строительство (приобретение) жилья.

Мнение

Евгения Серова, директор института аграрных исследований НИУ ВШЭ профессор:

- Развитие сельской местности должно идти таким образом, чтобы там стало возможным жить любому гражданину страны, который по каким-то причинам не хочет жить в городе. Можно прекрасно жить и работать в сельской местности - был бы там хороший интернет, дорога нормальная, энергообеспечение. Уверена, что происходящие события подтолкнут горожан к переезду в село - до трети нынешних жителей мегаполисов могут рассредоточиться по сельским территориям.