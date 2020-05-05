Медики: COVID-19 пришел во Францию намного раньше официальных данных

Коронавирус SARS-CoV-2 циркулировал во Франции уже в конце декабря прошлого года, тогда как официально о первых случаях заболевания в стране было объявлено только 24 января. Уточненные данные удалось получить благодаря ретроспективному анализу биоматериала пациента, имевшего специфическую симптоматику.

Результаты своего исследования ученые и медики представили в материале, опубликованном на портале Science Direct. Как отмечается в статье, симптомы коронавируса в целом похожи на обычный грипп. И когда Китай уже вовсю боролся с новым заболеванием, Европа столкнулась с сезонным гриппом. Поэтому было решено проверить на коронавирус биоматериал пациентов, госпитализированных в период со 2 декабря по 16 января. Один из 14 проведенных тестов показал положительный результат.

Речь идет о 42-летнем торговце рыбой, поступившем в отделение неотложной помощи в клинику на севере Парижа. У мужчины отмечались кровохарканье, кашель, головная боль и лихорадка, развивавшиеся в течение четырех дней. Алжирец по происхождению, он не покидал Францию с августа 2019 года, когда наведывался на родину. Также известно, что пациент страдал от астмы и сахарного диабета второго типа. Компьютерная томография выявила поражение легких, однако лечение антибиотиками оказалось успешным - уже через два дня мужчину выписали.

"Выявление первого зараженного пациента представляет большой эпидемиологический интерес, поскольку оно существенно меняет наши знания о SARS-CoV-2 и его распространении. Более того, отсутствие связи с Китаем и отсутствие недавних поездок позволяют предположить, что эта болезнь уже распространялась среди населения Франции в конце декабря 2019 года", - считают ученые.