День освобождения Маутхаузена Европа, Россия и США отмечают вместе

5 мая исполнилось 75 лет, как был освобожден концлагерь Маутхаузен в Австрии. И впервые за много десятилетий траурную церемонию на его территории проведут без участия официальных делегаций и немногочисленных оставшихся в живых узников. Из-за ситуации с коронавирусом мемориальные мероприятия решено заменить онлайн-трансляцией 10 мая.

На месте гигантской фабрики подневольного труда, истязаний и умерщвления военнопленных и гражданских лиц со всей Европы, каким был нацистский Маутхаузен (Mauthausen) с начала Второй мировой войны и до 5 мая 1945 года, теперь создан и сохраняется в назидание потомкам большой мемориальный комплекс.

Его посещение - обязательная программа для австрийских школьников и военных новобранцев. Как прививка. Однако теперь, из-за пандемии COVID-19, такие экскурсии приостановлены. Как замена им предлагается виртуальный тур. Но 3D панорамы на экране даже очень хорошего компьютера, конечно, не могут передать тех чувств и ощущений, которые испытываешь, оказавшись в подвале лагерной тюрьмы с печами крематория. Или - у "Стены парашютистов", как цинично именовала эсэсовская охрана ближний к лагерю обрыв гранитного карьера. Эти картины будоражат память и сейчас, хотя со времени моей поездки в Маутхаузен прошло немало карантинных дней.

…Экспресс из Вены на Линц часа через два делает остановку: Сант-Валентин. Отсюда до Маутхаузена рукой подать. На поезде - восемь минут, только ждать его больше часа. "Региональцуг", который подошел уже в темноте, оказался составом из двух вагонов, вроде новых московских трамваев, но со всеми удобствами и почти вдвое выше. Тронулись, набрали скорость, минут через пять под нами загромыхали пролеты моста, и поезд стал притормаживать.

Маутхаузен - большая деревня на левом берегу Дуная. Но это днем, и если осмотреться. А для незнакомца ночью - лабиринт мощеных камнем кривых и узких улочек с крутыми спусками и слепыми поворотами. Разглядеть все по-настоящему, а что-то сфотографировать смогу только завтра, когда рассветет, и я zu Fuss, как было задумано, пойду той самой дорогой, по которой в феврале 45-го вели с вокзала Маутхаузен в концлагерь Маутхаузен большую партию военнопленных. С этой группой узников, согласно обнаруженным после войны свидетельствам, был этапирован из Заксенхаузена 64-летний генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев.

Теперь пешком тут ходят редко и с большой осторожностью. С собаками не встречают, а только прогуливаются. Желто-оранжевое здание Mittelschule - школы средней ступени - здесь самое заметное, напротив него и поворот. Забирающая в гору Ufer-Strasse - как местная "рублевка", только без заборов. Дома - совсем не дворцы, но добротные. И строительные фирмы наперебой рекламируют свои услуги. Как ни странно, но здесь еще топят печи дровами - поленницы у каждого второго дома. На нашем газе, похоже, экономят.

А вот и последний продъем. Сквозь туман за ним уже проступает силуэт лагерных стен со сторожевыми башнями. Слева на обочине царапает глаз штабель грубо сваленного леса: спиленные под корень ель, березы, сосны прямо с сучьями вывезены к дороге и ощетинились горой. Подумалось: с людьми тут обходились хуже, чем с деревьями при санитарных рубках. Вон поле впереди - на нем охрана Маутхаузена играла в футбол. Между собой и с местными жителями. Теперь это безымянное братское кладбище.

А чуть дальше, в сторону гранитного карьера, еще в 1941-м был разбит временный - "санитарный" - лагерь. В бараки из досок помещали советских военнопленных. Без регистрации. Имена узников, погибших здесь в 1941-м и умерших от истощения и болезней в 45-м, в большинстве своем неизвестны. Две стайки берез, посаженные на месте "русского лагеря" после войны, оттеняют безымянный холод обелиска со звездой…

Как ни удивительно, но уже тогда возникло ощущение, которое точнее всего передает фраза на немецком: "Mautchausen: кeine Leute". То есть, без людей. Ни одного человека вокруг. Это было зимой, в середине января. Не было ни снега, ни людей. Только туман - холодный и не слабеющий даже к полудню.

А весной и летом, уверяли меня, здесь очень много посетителей. Групповые экскурсии на автобусах и туристы на велосипедах со всех концов Европы. Сколько всего тут побывало, не знает никто. Туристов не считают, а данные о количестве узников - выживших и погибших в Маутхаузене - сильно разнятся. Те, кого от рождения принято называть педантичными, таким учетом себя не утруждали.

За годы существования Маутхаузена через него прошли, по различным данным, от 200 до 335 тысяч человек - в главном лагере и в так называемых внешних лагерях под его управлением. Больше всего было поляков и русских, на третьем месте - граждане Венгрии. А кроме того французы, итальянцы, югославы, испанцы, были заключенные из Австрии и самой Германии - всего узники более 40 национальностей. В марте 45 года, за месяц до того, как американские войска достигли Маутхаузена и освободили оставшихся заключенных, здесь и во внешних лагерях числилось более 84 тысяч человек.

До 20 июня 1947 года территория Маутхаузена находилась под контролем командования советской зоны оккупации. А после бывший концлагерь передали австрийским властям, при этом они взяли на себя обязательство создать здесь мемориальный комплекс. Его открыли весной 1949-го. Осенью того же года Франция установила здесь первый национальный памятник - он стал началом большого Мемориального парка, который символизирует интернациональный характер антифашисткой борьбы и жертв нацизма.

Парк вплотную подошел к гранитному карьеру, а попросту - каменоломне, где узники Маутхаузена были по существу расходным материалом. Лестница в карьер, по которой спускались и поднимались пленные, после войны была реконструирована, а с недавних пор закрыта совсем. Чтобы никто не оступился...

Только Дунай все так же несет воды меж двух берегов, разделяя Австрию на верхнюю и нижнюю и соединяя с соседями, сливая в один поток их радости и беды. И общую память, которая у каждого народа, у каждой семьи все равно своя.

Во многих странах, в том числе в России, действуют комитеты бывших узников Маутхаузена. Для работы со взрослыми и детьми Международный Маутхаузен-Комитет организовал подготовку знающих гидов и поддерживает их волонтерскую деятельность. Наталья Строк, которая живет на две страны - Беларусь и Австрию, одна из них. С ней мы встретились возле памятника генерал-лейтенанту Дмитрию Карбышеву, который таким местом стал давно - и по своей сути, и по месту нахождения у главных ворот Маутхаузена. Эту символичную скульптуру (автор - Владимир Цигаль) установили на месте временного обелиска в 1963 году.

В 1970 году в перестроенном больничном бараке организовали музей. Помимо двух постоянных экспозиций ("Концентрационный лагерь Маутхаузен в 1938 -1945 годах" и "Место совершения преступления Маутхаузен - Поиск следов") здесь открыт мемориальный "Зал имен". В книге и на электронных панелях перечислены имена погибших в Маутхаузене и его внешних лагерях - таких идентифицировано уже 81 тысяча, и работа в этом направлении продолжается.