Для школьников стартовала неделя Победы в соцсетях

Одна из них - #Окна_Победы. Школьники - участники конкурса сами предложили ее провести, и украсить вместе с семьями окна домов и квартир к 9 мая. Фото или видео своей работы можно опубликовать в паблике "Большая перемена" и соцсетях под хештегом #Окна_Победы.

4 мая участники конкурса запустили акцию #ПоУлицамПобеды. Школьники расскажут об истории улицы своего города, которая посвящена событиям военных лет.

Школьник из Москвы Александр Крайнов расскажет, что даже ребенок может совершить "поступок" с большой буквы. Александр спасал детей и помогал взрослым во время ДТП.

5 мая онлайн-лекторий проведет космонавт-испытатель, Герой России Сергей Прокопьев.

6 мая актриса Анастасия Денисова даст старт акции #КадрыПобеды. Школьники смогут опубликовать в соцсетях тематические фотографии. Это могут быть кадры с парада Победы, шествия Бессмертного полка или военная фотография из семейного архива.

6 - 10 мая пройдет онлайн-марафон "Лучший фильм" - известные актеры будут предлагать школьникам посмотреть один из отечественных фильмов на тему подвига народа. А затем - начнется обсуждение: истории создания, важных ценностей и смыслов.

Акция "О Победе поет вся Россия": школьники со всей страны исполнят песни военных лет - "День Победы" и "Катюша" - и опубликуют свои видео. Лучшие войдут в общий видеоролик, который прозвучит 9 мая.

Продолжается акция "Открытка Победы". Важно, что поздравить ветеранов таким образом предложили сами участники конкурса.

- Ребята хотят выразить свою благодарность и уважение ветеранам, и сами нашли способ передать поздравления. Каждый день юные художники публикуют свои работы - очень трогательные, - говорит координатор проекта "Большая перемена" Наталия Мандрова. - Несмотря на условия самоизоляции ветераны по всей стране смогут получить поздравления от конкурсантов "Большой перемены" - 60 тысяч открыток будут отправлены почтой адресатам.

Справка "РГ"

Конкурс "Большая перемена" - возможность для образования, развития и общения всех учеников 8-10 классов. Регистрация открыта на сайте БольшаяПремена.онлайн до 23 июня.

Цель конкурса - дать возможность каждому подростку найти свои сильные стороны. Конкурс проходит по 9 направлениям: новые медиа, искусство и творчество, экология, среда обитания, здоровый образ жизни, наука и технологии, добро, путешествия и туризм, историческая память.

Первый этап конкурса - тестирования. После конкурсантов ждет мотивационное задание и работа с кейсами, а затем - очные соревнования и финал, который состоится в октябре.

В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями - 300 учащихся 8-9 классов и 300 10-классников.Учащиеся 10-х классов получат приз в 1 миллион рублей. Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей.

Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в "Артек".

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Федерального агентства по делам молодежи.