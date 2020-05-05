Доступная приправа оказалась способной снижать холестерин и давление

Зарубежные диетологи рассказали, что регулярное использование для приготовления блюд кунжута способствует снижению уровня холестерина и кровяного давления.

Сообщается, что семена кунжута содержат лигнаны и фитостеролы - сразу два типа растительных соединений, которые помогают контролировать холестерин. Последний, напомним, в высоких количествах является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Также сердечные недуги провоцирует повышенное кровяное давление.

- В семенах кунжута много магния, витамина E и антиоксидантов, которые помогает снижать кровяное давление, - отметили специалисты.

Кроме того, три столовые ложки (или 30 граммов) неочищенных семян кунжута содержат 3,5 грамма необходимой для нормального функционирования кишечника клетчатки - это 12% от рекомендованной суточной нормы.

Также в кунжуте есть белок. Так, в трех столовых ложках приправы содержится пять граммов белка.

Специалисты советуют добавлять кунжут в смузи, салаты и высококалорийную пищу (вроде бургеров, жирного мяса, картошки фри), если иногда позволяете себе таковую.