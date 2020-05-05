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Джуди Денч стала самой пожилой героиней обложки женского "глянца"

Новости
    05.05.2020, 17:40
Текст:   Олег Усков

85-летняя актриса Джуди Денч, М из "бондианы", среди прочего, стала самой пожилой героиней обложки женского "глянца".

Речь идет о британском выпуске журнала Vogue - его июньском номере. О чем с гордостью сообщено на официальных аккаунтах издания.

Внутри читателей ждет большое интервью с актрисой. А на сайте - подборка фотогалерей, прослеживающих ее творческий путь.

Что примечательно, на вопрос, когда на пенсию, не пора ли, Джуди шутливо разгневалась и отправила журналиста вымыть рот.

Джудит Оливия Денч, прекрасная актриса и замечательная женщина, родилась 9 декабря 1934 года в Йорке.

Лауреат "Оскара", "Тони", "Золотого глобуса" - дважды, BAFTA - шесть раз и телевизионной BAFTA - четыре, кавалер ордена Кавалеров Почёта, дама-командор ордена Британской империи и так далее, так далее. На экранах - с конца пятидесятых, дебютировала в телесериалах.

Последняя на сегодня ее роль, про которую каждый приличный человек должен бы тактично забыть уже, - в прошлогодней адаптации мюзикла "Кошки".

В настоящее время на разных стадиях производства находятся еще четыре ленты с участием Денч.

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