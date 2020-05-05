Джуди Денч стала самой пожилой героиней обложки женского "глянца"

85-летняя актриса Джуди Денч, М из "бондианы", среди прочего, стала самой пожилой героиней обложки женского "глянца".

Речь идет о британском выпуске журнала Vogue - его июньском номере. О чем с гордостью сообщено на официальных аккаунтах издания.

For the June 2020 issue of British Vogue, Dame Judi Dench, at 85, makes history as the oldest person ever to star on the cover of Vogue. Photographed prior to the coronavirus pandemic by Nick Knight and wearing @dolcegabbana. Read the full interview now: https://t.co/6kIIBZPR7G pic.twitter.com/3XcyLXEOzx — British Vogue (@BritishVogue) May 4, 2020

Внутри читателей ждет большое интервью с актрисой. А на сайте - подборка фотогалерей, прослеживающих ее творческий путь.

Что примечательно, на вопрос, когда на пенсию, не пора ли, Джуди шутливо разгневалась и отправила журналиста вымыть рот.

Джудит Оливия Денч, прекрасная актриса и замечательная женщина, родилась 9 декабря 1934 года в Йорке.

Лауреат "Оскара", "Тони", "Золотого глобуса" - дважды, BAFTA - шесть раз и телевизионной BAFTA - четыре, кавалер ордена Кавалеров Почёта, дама-командор ордена Британской империи и так далее, так далее. На экранах - с конца пятидесятых, дебютировала в телесериалах.

Последняя на сегодня ее роль, про которую каждый приличный человек должен бы тактично забыть уже, - в прошлогодней адаптации мюзикла "Кошки".

В настоящее время на разных стадиях производства находятся еще четыре ленты с участием Денч.