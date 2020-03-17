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"Кошки" собрали почти всю "Золотую малину". Итоги антипремии

Новости
    17.03.2020, 12:42
Текст:   Богдан Бобров

В этом году из-за пандемии коронавируса организаторы антипремии "Золотая малина" провели мероприятие в онлайн-формате.

Фото: instagram.com/ refugiozombie
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Абсолютным "триумфатором" стал мюзикл "Кошки", забравший "награды" в шести номинациях - "Худший фильм", "Худший актёр второго плана", "Худшая актриса второго плана", "Худший режиссёр", "Худший сценарий" и "Худшая экранная комбинация" с формулировкой "Два любых полукошачьих-получеловеческих комочка шерсти".

На втором месте "Рэмбо: Последняя кровь", "победивший" как "Худший ремейк, подделка или сиквел" и "Самое вопиющее и безрассудное пренебрежение к человеческой жизни и общественной собственности".

Худшим актером признан Джон Траволта за роли в фильмах "Фанат" и "Бок о бок", худшей актрисой - Хилари Дафф за "Призраков Шэрон Тейт".

Приз за восстановление репутации достался Эдди Мерфи за ленту "Меня зовут Долемайт".

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