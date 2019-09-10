У боевика "Без лица" с Траволтой и Кейджем появится ремейк

Мода на ремейки добралась и до культового фильма Джона Ву "Без лица" (Face/Off) 1997 года с Джоном Траволтой и Николасом Кейджем в главных ролях.

Как сообщает Deadline, студия Paramount займётся новой версией научно-фантастического боевика, считающегося классикой жанра.

По сюжету фильма 1997 года агент ФБР Шон Арчер (Траволта) при помощи передовой хирургии обзаводится лицом террориста Кастора Троя (Кейдж), чтобы внедриться в группировку, но вскоре всё начинает идти не по плану.

Орен Узил ("Парадокс Кловерфилда", "Мачо и ботан 2") назначен сценаристом.

Продюсером станет Нил Мориц ("Жестокие игры", серия "Форсаж", "Пассажиры"), а исполнительным продюсером - Дэвид Пермут ("По соображениям совести"), работавший и над оригинальной картиной.

Кто сыграет в новом фильме, пока неизвестно. Режиссёр тоже ещё не назван.