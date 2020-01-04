Пожалуй, лучшее, что могли сделать после мгновенно стартовавшей в Сети кампании по травле антропоморфных хвостатых монстров создатели экранных "Кошек", - сделать вид, что ничего такого не снимали и по-тихому уничтожить все копии от греха подальше. Вот мы, например, пока так и не увидели некогда громко анонсировавшегося энтэвэшного "Чернобыля", и от подозрений в том, что это как-то связано с поднятым на смех трейлером сериала, тут же предусмотрительно объявленным "рабочим материалом", отделаться трудно. Но в "Кошек", понятное дело, студией Universal было вложено слишком многое, чтобы пойти по такому пути.

Другой пример - ёжика Соника, в срочном порядке и за бешеные деньги перерисованного умельцами с Paramount, ужаснувшимися реакцией публики на первые кадры, тоже никак тут не мог помочь: в "Кошках" реформы требовались фундаментальные, и времени на них не было. Уже после первых дней показов в США, когда мюзикл начал демонстрировать предсказуемо низкие рейтинги, всё же была предпринята запоздалая попытка спасти хоть что-нибудь при помощи косметических прикрас - в кинотеатры были отправлены "улучшенные" копии, но это выглядело как те самые припарки трупу не первой свежести. Фактически, по-хорошему нужно было снимать новый фильм - да и то неизвестно, реально ли было выдумать хоть сколь-нибудь удобоваримую концепцию.

Потому что такое произведение, как "Кошки", не один десяток лет остающиеся хитом театральных подмостков, в своём первозданном виде не очень подходят для киноэкранов - просто в силу разницы форматов. Весь "сюжет" можно описать парой предложений. Бедная киса оказывается на лондонской улице, где знакомится с собратьями. Коты готовятся к ежегодному балу, где верховная кошка наделит какого-то счастливчика правом на новую жизнь. Излагается эта не шибко увлекательная история в основном в песнях и плясках, а промежутки между номерами занимают ничтожное количество времени и содержат минимум диалогов.

При отсутствии творческого вмешательства в драматургию выглядит всё это как сомнительного качества суррогат, ведь вместо пышного костюмированного действа, которое и должно отвлекать внимание аудитории от содержательной бедности, почти два часа беспрерывно приходится смотреть на жуткую графику, неубедительный грим и спорную хореографию.

Такое ощущение, что те, кто отвечал за визуальную сторону "Кошек", настоящих кошек в глаза не видели: предстающие на экране скорбные мутанты ничего общего с этими грациозными животными точно не имеют. Жанна Агузарова когда-то засвидетельствовала, что кошки не похожи на людей. В новой картине они тоже не похожи на людей. А похожи они на похмельный кошмар.

Особенно печально, что за горой халтурных спецэффектов жалобно проглядывают, как бы прося о помощи, лица замечательных актёров - Иэна Маккеллена, Джуди Денч, Идриса Эльбы и других. Что-то спасти они, как и оскароносный режиссёр Том Хупер ("Король говорит!"), в принципе не могут - им почти нечего играть, а Хуперу - нечего ставить. Всё уже нарисовано и обставлено без них. Да так, что хоть плачь, хоть смейся. На дворе начало января, а у нас уже есть мощный претендент на кинокурьёз года.

Разве что замечательная музыка Эндрю Ллойда Уэббера хуже не стала. Но это в заслугу себе поставить может только он сам.

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