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Мюзикл "Кошки" доработали после жесткой критики и провала в прокате

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    24.12.2019, 17:25
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

С экранизацией классического мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера "Кошки" не заладилось с самого начала: первый трейлер породил волну насмешек и мемов в Сети сразу после публикации.

Фото: twitter.com/ witchergame
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Второй трейлер ситуацию не исправил, а усугубил: чудовищная графика, при помощи которой авторы ленты попытались превратить звёздных актёров (в их числе Идрис Эльба, Тейлор Свифт, Иэн Маккеллен, Ребел Уилсон, Джуди Денч и другие) в котов и кошек, никуда не делась.

Вероятно, руководство студии Universal всё-таки решило последовать примеру коллег из Paramount, которые в срочном порядке переделали ёжика Соника после того, как промо-материалы грядущего фильма о герое культовой игры распугали поклонников его диковатым внешним видом.

Однако в случае с "Кошками" ситуация сложнее: по-хорошему переделывать-то нужно почти всё, к тому же фильм уже готов. Более того: его всё-таки рискнули выпустить в прокат в США, где он предсказуемо с оглушительным треском провалился, сообщает "Газета.ру".

Теперь утверждается, что в прокат просто попала недоработанная версия, и теперь кинотеатры получают "улучшенную". В частности, собираются поколдовать над попавшей в кадр человеческой рукой Джуди Денч.

Через некоторое время ожидается выход в прокат обновлённых "Кошек". Тогда и узнаем, насколько срочные косметические мероприятия помогут сделать из фильма Тома Хупера нечто менее страшное. Учитывая масштаб катастрофы, обозримый в трейлерах, на многое рассчитывать не стоит - тут ведь одной рукой Денч не отделаешься.

Российская премьера "Кошек" запланирована на 2 января.

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