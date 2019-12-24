Мюзикл "Кошки" доработали после жесткой критики и провала в прокате

С экранизацией классического мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера "Кошки" не заладилось с самого начала: первый трейлер породил волну насмешек и мемов в Сети сразу после публикации.

Второй трейлер ситуацию не исправил, а усугубил: чудовищная графика, при помощи которой авторы ленты попытались превратить звёздных актёров (в их числе Идрис Эльба, Тейлор Свифт, Иэн Маккеллен, Ребел Уилсон, Джуди Денч и другие) в котов и кошек, никуда не делась.

Вероятно, руководство студии Universal всё-таки решило последовать примеру коллег из Paramount, которые в срочном порядке переделали ёжика Соника после того, как промо-материалы грядущего фильма о герое культовой игры распугали поклонников его диковатым внешним видом.

Однако в случае с "Кошками" ситуация сложнее: по-хорошему переделывать-то нужно почти всё, к тому же фильм уже готов. Более того: его всё-таки рискнули выпустить в прокат в США, где он предсказуемо с оглушительным треском провалился, сообщает "Газета.ру".

Теперь утверждается, что в прокат просто попала недоработанная версия, и теперь кинотеатры получают "улучшенную". В частности, собираются поколдовать над попавшей в кадр человеческой рукой Джуди Денч.

This isn’t a joke: CATS was rushed into theaters before being finished so a new version is being sent to theaters with updated effects. How do you know if you have the old version? Look for Judi Dench’s human hand, wedding ring and all. pic.twitter.com/VDUOevePU9 — Jenelle Riley (@jenelleriley) 22 декабря 2019 г.

Через некоторое время ожидается выход в прокат обновлённых "Кошек". Тогда и узнаем, насколько срочные косметические мероприятия помогут сделать из фильма Тома Хупера нечто менее страшное. Учитывая масштаб катастрофы, обозримый в трейлерах, на многое рассчитывать не стоит - тут ведь одной рукой Денч не отделаешься.

Российская премьера "Кошек" запланирована на 2 января.