Вышел новый трейлер мюзикла "Кошки". Да, это все еще выглядит странно

Наконец-то! Дождались! Свежая порция танцующих и поющих кошколюдей - в новом трейлере "Кошек". И выглядит это все еще предельно странно: хочется одновременно выцарапать себе глаза и продолжать смотреть (настоятельно советуем убрать от экранов детей и домашних питомцев).

Особенно, конечно, сбивает с толку тот факт, что многие персонажи носят шубы. Поверх, так сказать, естественных шуб. Джуди Денч, например. И Идрис Эльба, похожий на сутенера из ада. Короче, инфернальное визуальное пиршество как оно есть.

Помимо названных в искрящемся касте - другие звезды больших и малых величин: Джеймс Корден, Тейлор Свифт, Иэн МакКеллен, Ребел Уилсон и так далее. В основе заведомо обреченной быть растасканной на мемы картины - одноименный классический мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера.

Режиссер - Том Хупер, взявший в 2011 году "Оскар" за "Король говорит!". Он же - соавтор сценария на пару с Ли Холлом ("Рокетмен").

В кинотеатры России это безумие (нет, ну правда) поступит 2 января будущего года. Выбор даты нашими прокатчиками, чего и говорить, прозорливый - остальной мир "Кошки" настигнут уже 19 декабря.

Первый трейлер можете найти здесь.