Названы номинанты на "анти-Оскар" - премию "Золотая малина"

Организаторы антипремии "Золотая малина", этого веселого "анти-Оскара", озвучили номинантов на очередное вручение - юбилейное, кстати, уже сороковое. Получателей стыдных бутафорских ягод по традиции назовут 8 февраля - за день до "Оскара".

Ситуация там следующая.

В категории "Худший фильм" представлены "Годзилла: Король монстров", "Зеровилль", несказанно чудовищный киномюзикл "Кошки" - несомненно, главный претендент, "Море соблазна", "Похороны Мэдэи", "Призраки Шэрон Тейт", "Репродукция", "Рэмбо: Последняя кровь", "Стекло", "Фанатик" и "Хеллбой".

Худшими актерами предварительно нужно полагать Джерарда Батлера ("Падение ангела"), Мэттью Макконахи ("Море соблазна"), Джеймса Макэвоя ("Стекло"), Киану Ривза ("Репродукция"), Сильвестра Сталлоне ("Рэмбо: Последняя кровь"), Джона Траволту ("Фанатик"), Джеймса Франко ("Зеровилль") и Дэвид Харбор - за нового Хеллбоя в новом "Хеллбое".

Список потенциально худших актрис такой: Хилари Дафф ("Призраки Шэрон Тейт"), Милла Йовович ("Хеллбой"), Деми Мур ("Корпоративные животные"), Тайлер Перри ("Похороны Мэдэи"), Ребел Уилсон ("Мошенницы"), Меган Фокс ("Зеровилль"), Энн Хэтэуэй ("Мошенницы" и "Море соблазна") и Франческа Хэйуорд ("Кошки").

За ягоду-малину "Худший режиссер", сами того не желая, сразятся Андреа Берлофф ("Адская кухня"), Эдриан Грюнберг ("Рэмбо: Последняя кровь"), Майкл Доэрти ("Годзилла: Король монстров"), Фред Дёрст ("Фанатик"), Нил Маршалл ("Хеллбой"), Дэниэл Фэррандс ("Призраки Шэрон Тэйт"), Джеймс Франко ("Зеровилль"), Ной Хоули ("Люси в небесах"), Том Хупер ("Кошки") и М. Найт Шьямалан ("Стекло").

В числе картин с худшими сценариями - "Адская кухня", "Годзилла: Король монстров", "Кошки", "Люси в небесах", "Призраки Шэрон Тейт", "Похороны Мэдэи", "Рэмбо: Последняя кровь", "Стекло", "Хеллбой" и "Щегол". А худшим ремейком или сиквелом окажется кто-то из этих претендентов: "Годзилла: Король монстров", "Люди Икс: Тёмный Феникс", "Падение ангела", "Похороны Мэдэи", "Рэмбо: Последняя кровь", "Стекло", "Хеллбой".

Остальные номинации, более экзотические и глумливые, - по ссылке.