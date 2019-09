Джон Рэмбо, который сорок лет назад задорно партизанил в лесах, кромсая на бифштексы ушлых копов, теперь уже в других лесах помогает копам искать людей в условиях бушующей стихии. Он пустил корни на собственном ранчо, где обитает с какой-то бабулькой и ее внучкой. Ведет хозяйство, объезжает лошадок, а свободное время проводит в собственноручно выкопанных тоннелях, где на стенах развешаны ружья и разносятся из музыкального центра (это такой древний аппарат наподобие патефона) вопли Джима Моррисона.

Буколическая идиллия нарушается, когда бабулькина внучка, которая Джону как дочь, решает смотаться в Мексику поискать отца, бросившего ее с ныне покойной матерью давным-давно. Вопреки уговорам и мольбам - известно ведь, что в Мексике сплошь и рядом акулы, гориллы, злые крокодилы. То есть крайне опасно. Естественно, поиски отца приводят девушку только к большим неприятностям в лице братьев Мартинес, видных деятелей индустрии торговли людьми и проституции. Прознав о том, Джон Рэмбо стремглав бросается на выручку.

Впрочем, "стремглав бросается" - это все-таки преувеличение. Сильвестр Сталлоне не в том возрасте, чтобы куда-то бросаться, тем более - стремглав. Он, конечно, еще мускулист и бодр, вернее, бодрится, но годы свое уже взяли и обратно не отдадут. Поэтому его непрекращающиеся поползновения откопать и вновь оседлать то одного, то другого ранее торжественно погребенного коня понятны и простительны. Сталлоне за свою долгую карьеру многое успел попробовать, даже у Вуди Аллена как-то раз мелькнул, но сейчас из не обесцененных окончательно активов у него остались только Рокки и Рэмбо. В иных ролях, будем честны, он мало кому интересен.

Пятый "Рэмбо" носит подзаголовок как будто ультимативный - "Последняя кровь": все, мол, провожаем ветерана на заслуженную пенсию. Однако Слай тут же в одном из интервью невзначай оговаривается, что если дело выгорит, если фильм хорошенько окупится, то еще, наверное, повоюем. Может, и выгорит. Хотя вряд ли. И лучше бы не окупился, право слово. Поскольку в целом что старик Рэмбо, что новый фильм про него вид имеют жалкий. Так и хочется Сильвестру Гардензиевичу заварить ромашкового чая и бережно усадить в кресло перед телевизором. Ну куда тебе, Сильвестр Гардензиевич, еще воевать? Сиди дома, ходи по грибы, дыши свежим воздухом, ложись пораньше баиньки. Газетку принести?

Притом "Рэмбо" во многих отношениях до сих пор себе не изменяет. Он все так же брутален и бескомпромиссно жесток. Бывший гроза вьетконговцев, коррумпированных полицейских, снова вьетконговцев, злых русских и бирманских боевиков на сей раз противостоит мексиканским бандитам. Но он больше не в состоянии кого-либо спасти, в том числе самого себя. Его продолжают мучить воспоминания об ужасах Вьетнама и павших братьях, он глотает таблетки горстями, и рассудок явно дает сбои, иначе не объяснить глупейшие поступки, которых тот Джон Рэмбо, какого мы помним и любим, никогда бы не совершил. Короче, если вы ждали мощного парада ультранасилия в духе прошлых частей или "Заложницы", с которой сюжет "Последней крови" изрядно перекликается, или хотя бы рефлексивного вестерна в духе "Непрощенного" и "Логана", на что намекал первый трейлер, то увы.

Нынешний Джон Рэмбо трагически уязвим. Трагически - потому что до определенного момента этого не осознает, а когда осознает, становится поздно. Некого защищать и бессмысленно защищаться, остается лишь мстить. Причем мстить он будет методом, альтернативным трамповскому и более радикальным, - на собственном опыте удостоверившись в тщетности попыток отгородиться от нежелательных элементов из Мексики, Рэмбо как бы символично ломает разделяющий государства хлипкий забор и заманивает гадов на свою территорию, чтобы методично и безжалостно их истребить.

Как упоминалось в начале, Рэмбо оборудовал под личным участком систему тоннелей. На кой черт ему это понадобилось, неизвестно. Хотя, не исключено, вещь полезная. Какой взрослый мужчина откажется от собственной системы подземных тоннелей, в конце концов? Ну а зачем это фильму, гадать вообще не нужно. Вам показывают, что вот есть крутые подземные катакомбы, где можно лихо прятаться и выпрыгивать из-за угла - и вы уже в предвкушении, когда их задействуют по назначению.

И наконец-то: после первых двух третей фильма, откровенно заунывных и невзрачных с редкими проблесками, заключительная глава - отрада и воздаяние для нас и для Рэмбо. И одновременно - смертельный хоррор-квест для супостатов под чарующие звуки песни Five to One, являющий собой пулеметную очередь эффектных изощренных расправ. Тут наш Рэмбо на глазах молодеет, расправляет плечи, натягивает и со звоном отпускает тугую тетиву, рубит, рвет и мечет. Ради этих интенсивно ласкающих органы чувств, до мурашек пробирающих финальных аккордов стоит потерпеть усталую неторопливость предшествующих долгих минут. И слезу пустить не грех: все ж немаловероятно, что "Последняя кровь" - действительно последняя. Как-то мы теперь без нашего Джона?

3.5