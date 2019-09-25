Создатель Рэмбо пришел в ярость от "Последней крови"

Американо-канадский писатель Дэвид Моррелл, автор романа "Первая кровь" и создатель Рэмбо, пришёл в ярость от пятой части франшизы.

На своей странице в Twitter он написал: "Фильм - дрянь", выразив озабоченность тем, что его имя с ним ассоциируется. При этом до выхода картины Моррелл был настроен вполне благосклонно.

I agree with these RAMBO: LAST BLOOD reviews. The film is a mess. Embarrassed to have my name associated with it.https://t.co/Yd2G9T7A9A pic.twitter.com/RS0gGHzL5h — _DavidMorrell (@_DavidMorrell) 20 сентября 2019 г.

Однако, покидая кинотеатр, писатель чувствовал себя прескверно: "деградировавшим и дегуманизированным".

Свою реакцию Моррелл разъяснил Newsweek, назвав нового "Последнюю кровь" бездушной, её героев - карикатурными, а режиссуру - нелепой. А заодно сравнил фильм Адриана Грюнберга с типовым грайндхаусом семидесятых.

"Рэмбо могли бы звать Джоном Смитом - и фильм бы от этого ничего не потерял", - припечатал он сценарную работу Сильвестра Сталлоне.

Напомним, пятый "Рэмбо" плохо стартовал в прокате. В России в первый уикэнд он стал только четвертым, уступив "Тайне печати дракона", а также не первой свежести "Оно 2" и "Стриптизёршам".

Наша рецензия на фильм "Рэмбо: Последняя кровь" - здесь.